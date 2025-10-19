Ex-lateral do Internacional, Moisés tem se destacado pelo CSKA Moscou, da Rússia, e mostra confiança em uma futura convocação para a Seleção Brasileira. Em entrevista dada ao jornal espanhol As, o jogador falou sobre a boa fase no time russo, o sonho da Amarelinha e um possível retorno ao Brasil.

continua após a publicidade

Com passagens por Botafogo, Corinthians, Bragantino, Bahia e Internacional em times de sua terra natal, Moisés saiu do clube gaúcho em 2022 com destino à Rússia. Desde então, levantou os troféus da Taça da Rússia em duas ocasiões (2023 e 2025) e da Supertaça da Rússia (2025/26).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Moisés comemorando gol diante do América-MG (Foto: Divulgação/Internacional)

Adaptado ao país, o lateral celebra a renovação de contrato até 2029 com o CSKA e a boa temporada do time até o momento:

— É uma temporada muito boa, um início muito produtivo de toda a equipe. Estamos lutando pela liderança, hoje somos o melhor time do campeonato, e estou feliz pelo meu desempenho. Feliz também pela renovação por mais três temporadas com o CSKA, um lugar onde me sinto em casa, onde sou muito bem tratado e fui recebido com muito carinho. Sinto o calor e o apoio da torcida, da diretoria e dos meus companheiros — disse.

Eleito o melhor lateral do campeonato russo, Moisés diz que possivelmente está vivendo o melhor momento da carreira e que não sabe o que o futuro aguarda, mas não tem planos de voltar ao Brasil, pois está feliz no CSKA:

continua após a publicidade

— Estou muito feliz por ter sido eleito o melhor defensor da liga. Acho que é fruto de tudo o que plantei durante a temporada, sempre com a ajuda dos meus companheiros. Acredito que estou vivendo um grande momento – se não o melhor – da minha trajetória. Sempre digo que o dia de amanhã pertence a Deus. Tenho um carinho enorme pelo meu país, mas hoje estou muito bem na Rússia, em um clube que amo. O futebol é muito dinâmico, nunca sabemos o que pode acontecer, mas sigo feliz e preparado para o que vier — celebrou.

Ainda sobre futuro, Moisés foi questionado sobre pretensões de jogar pela Seleção, especialmente com a chegada de Carlo Ancelotti, que não parece ter definido os titulares da posição:

— Respeito muito quem é convocado, porque quem chega à Seleção merece, é por mérito próprio. Acredito que, com certeza, o meu momento chegará algum dia. Por tudo o que venho fazendo aqui na Rússia, pelos jogos, pelas temporadas que tive aqui, certamente meu momento chegará. Claro que é o sonho de todo jogador defender seu país, mas quem sabe um dia eu possa chegar a esse nível. O importante é fazer bem as coisas aqui no clube para, quem sabe, um dia ter essa oportunidade — finalizou.