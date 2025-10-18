O Internacional vai para as 11 finais que tem até o encerramento do Campeonato Brasileiro com problemas no gol. Com Sergio Rochet no Departamento Médico e sem previsão de retorno, e Anthoni tendo falhado em pelo menos dois gols na derrota por 3 a 1 para o Mirassol, a comissão técnica de Ramón Díaz tem dúvidas sobre quem joga contra o Sport, no domingo (19). Ivan Quaresma, o terceiro reserva, não atua desde 2024.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A defesa colorada é a sexta mais vazada do Brasileirão – atrás de Juventude (53), Bragantino, Fortaleza e Vitória (43) e Sport (42) –, com 41 gols. Desse, sete foram falhar do camisa 24 e 4 do 1.

Problema no gol

Não é de hoje, mas o problema no gol alvirrubro se intensificou após a derrota no meio de semana. Com o uruguaio Rochet fora até o final da temporada – o 1 fez cirurgia prevista na mão esquerda – e Anthoni falhando, os Díaz ganharam uma dúvida a mais: manter o 24 ou promover a entrada em Ivan Quaresma, que não atua desde janeiro de 2024 e só jogou 11 vezes desde 2022.

continua após a publicidade

Pelo que apurou o Lance!, a tendência é que Ramón e Emiliano Díaz deem um voto de confiança a Anthoni. Assim, ele deve atuar contra o Sport, neste domingo (19). Até porque, o goleiro de 23 anos goza de prestígio no Beira-Rio por conta de boas atuações anteriores. Mesmo assim, caso o 24 volte a falhar, Ivan pode entrar no time.

Só que, contratado no início de 2024, o goleiro sofreu uma lesão grave no joelho direito logo na estreia e só voltou a ficar à disposição no final do ano. Desde então, Ivan nunca mais recebeu uma oportunidade. Além disso, desde 2022, ele só atuou 11 vezes entre partidas pelo Zenit, Corinthians, Vasco e Inter.

continua após a publicidade

Decisão será de Don Ramón

A decisão por qualquer mudança caberá exclusivamente a Don Ramón. O técnico costuma trazer para si esse tipo de responsabilidade, mesmo com a conhecida integração da comissão técnica. Ano passado, no Corinthians, por exemplo, foi responsável pela estreia de Hugo Souza.

No Vasco, ele manteve Léo Jardim como dono da posição. Agora, no Inter, caberá ao argentino a escolha: manter Anthoni ou colocar Ivan Quaresma.