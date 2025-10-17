Torcida do Internacional volta a protestar em frente ao Beira-Rio

A torcida do Internacional voltou a protestar em frente ao estádio Beira-Rio na manhã desta sexta-feira (17). No ato, duas faixas foram amarradas nos guardrails do canteiro central da avenida Padre Cacique, que passa em frente à cancha colorada. O ato ocorreu pouco mais de 24 horas depois do time voltar a perder no Campeonato Brasileiro. Em uma atuação apática, o Alvirrubro levou 3 a 1 do Mirassol, no Interior de São Paulo.

Com o resultada da quarta-feira (15), o Inter se manteve na 15ª colocação, com 32 pontos, a apenas quatro do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.

Torcida volta a protestar

O ato foi mais um capítulo da relação conflituosa entre o Colorado e a torcida Enquanto o elenco alvirrubro trabalhava sob o comando de Ramón Díaz no CT Parque Gigante, alguns torcedores colocaram faixas contra o time e a direção. Uma delas dizia "Time $em Vergonha". A outra, "Direção Omi$$a".

Os trapos acabaram sendo retirados, ainda na manhã, por servidores da Empresa Pública de Transporte e Circulação. A manifestação repetiu o ocorrido em 8 de agosto, no dia seguinte a eliminação na Copa do Brasil.

Torcida já invadiu o CT

Depois desse primeiro ato, outros dois protestos, mais fortes, aconteceram. Em 27 de agosto, quatro dias após a derrota por 2 a 1 pelo Cruzeiro, um grupo ligado a uma organizada foi ao CT Parque Gigante e foi recebida por dirigentes e parte dos jogadores.

Já em 16 de setembro, o CT foi invadido, na sequência dos 4 a 1 ante o Palmeiras. Em todos os atos, o presidente Alessandro Barcellos e o grupo de jogadores foram os principais alvos do descontentamento.