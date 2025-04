Craque do PSG é elogiado por ex-jogador: ‘Se me dizem que é brasileiro, eu acredito’

Após a vitória do PSG por 3 a 1 sobre o Aston Villa no jogo de ida das quartas de final da Champions League, o atacante Désiré Doué recebeu elogios do ex-jogador francês Samir Nasri. Durante participação no "CANAL+ Foot", o ídolo do Manchester City afirmou que, se dissessem que Doué era brasileiro, ele acreditaria.

Doué contribuiu na vitória do PSG

O atacante de 19 anos foi um dos grandes destaques da partida. Aos 39 minutos do primeiro tempo, quando o PSG ainda perdia por 1 a 0, ele marcou um golaço de fora da área, empatando o confronto e impulsionando a equipe rumo à virada.

Com o resultado, a equipe de Luis Enrique pode até perder pela diferença mínima na Inglaterra para garantir a vaga às semifinais da Liga dos Campeões. O Villa, por outro lado, precisa vencer por três gols de diferença para se classificar no tempo normal. Em caso de vitória por dois gols, o jogo irá para a prorrogação e, se mantido o empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.