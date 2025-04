Rosto do presente e futuro no Real Madrid, Federico Valverde veio a público falar sobre a derrota por 3 a 0 contra o Arsenal, pela ida das quartas de final da Champions League. O uruguaio não escondeu a frustração, além de reforçar que a equipe viveu uma semana abaixo como um todo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Tivemos uma semana ruim, estamos jogando mal e o jogo do Arsenal não foi uma exceção. Eu acredito e sei que podemos reverter o placar. Com a cabeça erguida e o apoio de nossos torcedores, todos juntos, nós podemos fazer isso — disse Valverde.

continua após a publicidade

A fala de Valverde vai de encontro com o momento vivido pelo Real Madrid. Mesmo disputando três títulos na reta final da temporada, os Merengues vivem fase irregular, revezando entre resultados positivos e negativos. A defesa é a que mais passa por dificuldades, já que sofreu gols nos últimos nove jogos.

Sem tempo para lamentações, o Real Madrid retorna aos gramados no domingo (13), para visitar o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. Passadas 30 rodadas, os Merengues figuram a segunda colocação, com quatro pontos a menos que o Barcelona. As equipes ainda se enfrentam na competição.

continua após a publicidade

➡️ Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (10/04/2025)

Valverde quase foi jogador do Arsenal

Ainda jovem, com 16 anos, Federico Valverde quase foi jogador do Arsenal. Em 2014, quando pertencia ao Peñarol, passou uma semana em Londres e participou de treinamentos com o sub-23. O meia ainda treinou junto do time principal, que na época era comandado por Arsène Wenger.

Apesar de ter agradado a alguns membros da cúpula dos Gunners, as negociações entre ambas as partes não avançaram e Valverde seguiu no Peñarol. O Real Madrid, por sua vez, agiu de prontidão e assegurou sua compra em 2016.

— Lembro que o treinador e Alexis Sánchez, o chileno, foram muito bons comigo. Eu tinha 16 anos e já me imaginava lá. Aquele era meu clube. No Uruguai, a Premier League era um grande foco — explicou.