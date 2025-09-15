menu hamburguer
El Loco Bielsa é gente como a gente

Uma história sobre o técnico argentino em terras uruguaias

Marcelo Bielsa no estádio Belvedere, em Montevidéu, assistindo a Liverpool x Peñarol, pelo Campeonato Uruguaio (Foto: Reprodução/Internet)
imagem cameraMarcelo Bielsa no meio da torcida, no estádio Belvedere, em Montevidéu (Foto: Reprodução/Internet)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 15/09/2025
16:22
  • Matéria
  • Mais Notícias

Marcelo El Loco Bielsa, técnico da seleção do Uruguai, é uma figura ímpar no futebol. É dos poucos nomes do mundo da bola que é gente como a gente. Com frequência, por exemplo, o argentino tem sido visto nas canchas montivedenas assistindo aos jogos do campeonato nacional. Na tarde de sábado (13), por exemplo, lá estava ele no estádio Belvedere, acanhada casa do Liverpool, acompanhando o empate em 2 a 2 com o Peñarol.

Marcelo Bielsa no estádio Belvedere, em Montevidéu, assistindo a Liverpool x Peñarol, pelo Campeonato Uruguaio (Foto: Reprodução/Internet)
Bielsa no estádio Belvedere, assistindo a Liverpool x Peñarol (Foto: Reprodução/Internet)

A sua relação com a capital uruguaia, porém, vem antes dele assumir a Celeste. E mostra muito do Bielsa humano. O Bielsa gente como a gente.

Essa história já tem dez anos, quando o El Loco era técnico do Olympique de Marselha. Em um período de folga, em novembro daquele ano, Bielsa estava Montevidéu, cidade que sempre escolheu para passar alguns dias no ano, Numa manhã, antes do almoço, saiu para caminhar nas ramblas.

Lá pelas tantas, sentiu vontade de ir no banheiro. Não se intimidou. Atravessou as largas vias da avenida e entrou no primeiro prédio que viu. Tinha uma recepcionista, a quem ele pediu para usar o banheiro. No corredor, passou por alguém a quem cumprimentou educadamente.

A pessoa era um jornalista e ele estava no prédio de uma rádio Oceano FM. Apresentador do programa daquele horário, o jornalista ficou na dúvida se era ou não o Bielsa, chamou um colega e eles acabaram confirmando.

Marcelo Bielsa indo ao banheiro na rádio Oceano em Montevidéu
Bielsa indo ao banheiro na rádio Oceano em Montevidéu (Foto: Reprodução/Internet)

Os dois tentaram uma entrevista.

– Três minutos apenas – disseram.

Com o mesmo argumento de sempre, El Loco recusou:

– Há duas décadas não dou entrevista. Não vou perder isso por três minutos.

Pediu desculpa, agradeceu pelo banheiro salvador, e se foi. Meses depois, os funcionários da rádio inauguraram o Baño (banheiro) Marcelo Bielsa!

Banheiro Marcelo Bielsa, inaugurado na rádio Oceano
Banheiro Marcelo Bielsa, inaugurado na rádio Oceano em Montevidéu (Foto: Reprodução/Internet)

