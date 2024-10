Único jornalista brasileiro na Bola de Ouro, Cléber Machado revela votos

Cléber Machado revelou os votos para a Bola de Ouro 2024 (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 05:40 • Paris (FRA)

A Bola de Ouro foi o principal assunto da última segunda-feira (28) e ganhou repercussão ainda maior com a derrota de Vini Jr para Rodri. Nas redes sociais, torcedores ficaram revoltados com a premiação da revista France Football, em Paris. Único jornalista brasileiro no pleito, o narrador Cléber Machado revelou em quem votou para as primeiras três posições.

➡️ Jornalista critica atitude de Rodri após receber a Bola de Ouro: ‘Diz muito’

- Eu votei no Vini Jr em primeiro. Ano passado me deram bronca porque eu não botei ele na primeira posição. Mas em 2023, eu achei que ele não foi o melhor. Esse ano ele foi. Votei no Vini Jr em primeiro, Rodri em segundo e Bellingham em terceiro. Eu votei no Vini, mas outras pessoas votam em outros jogadores - disse Cléber Machado.

- Pode ter acontecido de alguns pensarem: "Ah, ele fala muito fora do campo". O que é um raciocínio absolutamente sem sentido. Ele tem esse direito. O que fazem com ele, eu não sei qual de nós teria a paciência que ele tem. Se ele entende que a reação dele aos atos racistas prejudicou na votação, acho que ele tem que fazer 10, mil, um milhão de vezes o que ele faz contra o que ele sofre - completou o locutor do SBT.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A votação é realizada por 100 jornalistas dos 100 países melhores ranqueados pela Fifa. A revista entrega 30 nomes aos jornalistas, que montam a lista baseada nestes atletas. Quanto mais alta a posição do jogador, mais pontos ele soma na corrida pela Bola de Ouro.

Vini Jr e Real Madrid não comparecem à Bola de Ouro

Na manhã da última segunda-feira (28), a imprensa internacional noticiou que Rodri seria o vencedor do prêmio. Com isso, a delegação do Real Madrid decidiu não comparecer ao evento. Os merengues venceram a categoria de melhor clube da temporada, e Carlo Ancelotti foi eleito o melhor técnico.