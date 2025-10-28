Medalhão pode trocar Barcelona por gigante inglês

Ter Stegen vive um dos momentos mais delicados de sua passagem pelo Barcelona. Aos 33 anos, o goleiro alemão, que passou recentemente por cirurgia nas costas, perdeu o status de capitão e vê seu nome ligado a uma possível saída do clube. Segundo a "Sky Sports", o Chelsea, de olho em um goleiro experiente, surge como um dos interessados em contratá-lo na próxima janela de transferências.

O cenário no Barcelona é de incerteza para o alemão. Após a lesão, o técnico Hansi Flick apostou em Joan Garcia como titular e Szczęsny como reserva imediato – uma escolha que reforça a sensação de que Ter Stegen perdeu espaço. Além disso, a diretoria abriu um expediente disciplinar contra o jogador por divergências em relação ao seu tratamento médico e postura durante o processo de recuperação.

Chelsea monitora situação de Ter Stegen

De acordo com a imprensa britânica, o Chelsea pretende fazer uma investida por empréstimo até o fim da temporada em janeiro. O clube londrino busca um nome de peso para disputar a titularidade com Robert Sánchez, e vê em Ter Stegen uma oportunidade de mercado. A opção por um goleiro experiente também está ligada ao momento de instabilidade da defesa, que ainda não se firmou sob o comando de Enzo Maresca.

A crise entre jogador e clube se agravou após Ter Stegen se recusar a assinar um relatório médico enviado à La Liga. O documento permitiria ao Barcelona liberar parte de seu salário e inscrever um novo goleiro durante sua recuperação. A resistência do atleta em admitir um afastamento superior a quatro meses frustrou os planos do clube, que tenta equilibrar as contas dentro do Fair Play Financeiro.

Com contrato até 2026, o futuro de Ter Stegen dependerá do desenrolar da janela de inverno. O Chelsea monitora de perto, e, diante da tensão nos bastidores catalães, uma mudança de ares na Premier League ganha força.

