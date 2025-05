Principal torcida organizada do Botafogo, a Fúria Jovem publicou manifesto na noite da última terça-feira (6), após a vitória sobre o Carabobo, na Venezuela, pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores, pedindo a saída do técnico Renato Paiva.

continua após a publicidade

No texto divulgado nas redes sociais, a torcida indica que o elenco "não abraçou" o trabalho do português contratado no fim de fevereiro. O grupo destacou o investimento feito por John Textor e a queda de desempenho do atual campeão brasileiro e continental.

Leia o manifesto publicado da torcida organizada do Botafogo:

- Chegou o momento de ser claro e honesto com todos que acompanham de perto o dia a dia do nosso clube. O desempenho recente da equipe tem sido muito abaixo do que se espera de um elenco com a qualidade e o investimento que possui, e com o clube que conquistou o Brasil e a América na temporada passada.

continua após a publicidade

Infelizmente, parece que o grupo de jogadores não abraçou o trabalho do atual treinador. A falta de entrega, de sintonia e de resultados evidenciam que o comando técnico não conseguiu conquistar o elenco, nem traduzir em campo o potencial desta equipe.

Não se trata apenas de números. Falta atitude, falta alma, falta técnica, falta tática — e, acima de tudo, falta resultado. Quando o vestiário não compra a ideia do treinador, o projeto fracassa antes mesmo de amadurecer.

continua após a publicidade

Por respeito à instituição, à torcida e à história que carregamos, decisões precisam ser tomadas com responsabilidade, mas também com coragem. O momento exige mudanças.

FORA RENATO PAIVA!

Seguiremos atentos, exigindo o melhor para o nosso clube.