Na disputa por uma vaga em competições internacionais, o Lyon pode sofrer um duro golpe enquanto briga pela classificação aos torneios. A equipe francesa teve a documentação necessária para a participação rejeitada pela Federação Francesa de Futebol, e por isso, pode ficar de fora dos campeonatos, mesmo que termine em uma posição classificatória na Ligue 1.

Conforme noticiado no jornal francês "L'Equipe", além de Lyon, o Molenbeek, também clube de John Textor, também passou por algo parecido. O clube teve problemas com a documentação ao se inscrever para a próxima edição da Primeira Divisão do Campeonato Belga. Entretanto, a equipe não conseguiu o acesso, e a história ficou por isso mesmo.

O jornal "L'Équipe" ressaltou que a Federação Francesa de Futebol (FFF) alertou os clubes do país sobre a possibilidade de um deles substituir o Lyon em uma eventual classificação para uma das três competições europeias. Atualmente na sexta posição, com um jogo a menos, o time de Textor estaria garantido na Conference League de 2025/2026. Restam três rodadas para o término do Campeonato Francês.

John Textor, dono da SAF do Botafogo e do Lyon (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Em contato com o "L'Équipe", o Lyon reconheceu que há pendências documentais, mas garantiu que conseguirá resolver a situação caso se classifique.

continua após a publicidade

Confira a nota do Lyon

"Devido a um desalinhamento interno em termos de processo e integralidade dos documentos que precisavam ser fornecidos, o Olympique Lyonnais confirma que nem todas as informações para a candidatura foram transmitidas à FFF. Essas questões estarão sujeitas a diversas medidas internas e um rigoroso processo de monitoramento foi implementado para tanto. Enviaremos prontamente todos os documentos e informações exigidos pela FFF e permanecemos à sua disposição para a resolução completa desta questão."