O Real Madrid perdeu para o Valencia, no último sábado (5), por 2 a 1, em partida válida pela 30ª rodada da La Liga, realizada no estádio Santiago Bernabéu. Após o jogo, a exibição do time comandado por Carlo Ancelotti foi muito criticada pelos torcedores - que vaiaram Vini Jr depois de perder um pênalti - e pela imprensa espanhola, incluindo o jornal Marca.

O jornalista Carlos Carpio, no Marca - um dos maiores jornais esportivos da Espanha -, destacou a sequência de jogos fracos do Real Madrid e o contraste com o maior rival, o Barcelona:

- Foi na 30ª rodada contra o Valencia que o Madrid se despediu da La Liga jogando em seu estádio, mas poderia ter sido na 29ª contra o Leganés ou na 27ª contra o Rayo Vallecano. Três partidas pobres seguidas em casa (quatro, se somarmos a semifinal da Copa contra a Real Sociedad) em que 'Os Blancos' caminharam à beira do precipício confiando na rede de segurança do próprio talento - disse.

Vini Jr em ação em Real Madrid x Valencia. (Foto: Javier Soriano / AFP)

- O Madrid tem esta Liga praticamente perdida por várias razões. Não se trata apenas de o Barcelona jogar muito melhor que 'Os Blancos'; é que seus jogadores têm muito mais fome, demonstram mais vontade de conquistar esta Liga. Por isso pressionam todos como um bloco, e por isso enfrentar o Barça não é tão confortável quanto enfrentar um Madrid que te deixa tocar e tocar no meio-campo esperando sua vez -, completou Carpio.

O jornalista ainda fez uma crítica mais incisiva à dupla de ataque brasileira titular do clube merengue:

- Enquanto os jogadores do Barça trabalham sem a bola porque sabem que, se não o fizerem, Flick os deixa no banco, Ancelotti concede indulgência papal aos atacantes, façam o que fizerem, mesmo que tenham apenas 3 gols nos últimos 16 jogos, como é o caso de Vinicius e Rodrygo. Já faz tempo que o ataque do Madrid depende muito de Mbappé, bastante de Bellingham, e pouco do resto -, finalizou.

📆 Sequência do Real Madrid na temporada

O próximo desafio do time de Ancelotti é na próxima terça-feira (8), contra o Arsenal, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. Na La Liga, o Real volta aos gramados no dia 13 de abril, para enfrentar o Alavés. Na semana seguinte, no dia 26, Barcelona e Real Madrid disputam o título da Copa do Rei. Além disso, os merengues estão no grupo H do Mundial de Clubes, a ser realizado entre os meses de junho e julho de 2025.