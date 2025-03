O último domingo (16) deve ter apertado o coração alvinegro de saudade! Luiz Henrique, Thiago Almada e Adryelson, ex-jogadores do Botafogo, marcaram pelo Zenit, Lyon e Anderlecht, seus respectivos clubes. Os atletas deixaram o clube recentemente, após conquistarem os títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2024. Assista aos gols abaixo;

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Veja o gol de Luiz Henrique pelo Zenit

Veja o gol de Almada pelo Lyon

Veja o gol de Adryelson pelo Anderlecht

➡️ Reforço do Botafogo de R$ 90 milhões ensina comemoração para torcida

Transferência de Luiz Henrique: Botafogo - Zenit

Luiz Henrique deixou o Botafogo nesta janela de transferências rumo ao futebol europeu. O jogador foi vendido ao Zenit por cerca de R$ 218 milhões, se tornando a venda mais cara da história do clube.

Transferência de Almada: Botafogo - Lyon

Thiago Almada chegou no Botafogo com data marcada para ir embora. Em um acordo com John Textor, o jovem de 23 anos acertou com o clube brasileiro por seis meses, esperando ir para a Europa no ano seguinte. Mesmo com uma rápido adaptação, o jogador manteve sua promessa e acertou com o Lyon para 2025.

continua após a publicidade

Luiz Henrique e Thiago Almada durante treinamento pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Transferência de Adryelson: Botafogo - Anderlecht

Após sair do Botafogo, o zagueiro Adryelson, que retornou ao Lyon, foi emprestado para o Anderlecht, da Bélgica, com opção de compra fixada em 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões na cotação atual).