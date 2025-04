Técnico da Premier League é demitido após rebaixamento

Ivan Juric, técnico do Southampton, foi mais uma vítima feita pela Premier League. O clube anunciou a demissão do croata na manhã desta segunda-feira (7) após apenas 105 dias de trabalho, tornando-o o sétimo comandante a perder o emprego em 2024-25.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A saída de Juric foi dada por uma cláusula contratual que o levaria à queda de suas funções em caso de rebaixamento, segundo o jornalista Ben Jacobs. Os Saints, em péssima campanha, ocupam a lanterna do Inglês, com dez pontos em 31 jogos - 22 a menos em relação ao Wolverhamton, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

continua após a publicidade

- Ivan chegou ao Southampton em um momento difícil e foi encarregado de tentar melhorar um time em uma situação difícil. Infelizmente, não vimos as performances progredirem da maneira que esperávamos, mas gostaríamos de agradecer a Ivan e sua equipe por sua honestidade e trabalho duro enquanto lutavam contra as probabilidades para tentar nos manter no topo - comunicou o clube.

A queda do Southampton foi sacramentada no domingo (6), na 31ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe visitou o Tottenham em Londres, e sofreu dois gols de Brennan Johnson no primeiro tempo. O brasileiro Mateus Fernandes, aos 45' da etapa final, diminuiu e deu sobrevida à equipe, mas Mathys Tel, de pênalti, decretou o novo destino do clube da costa sul do Reino Unido na segunda divisão.

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti, do Real Madrid, toma decisão drástica em relação a Vini Jr

Simon Rusk, que já havia feito a ponte entre o antecessor, Russell Martin, e Juric, assumirá o comando até o fim da temporada. A notícia mais chocante, porém, ficou por conta de um atleta do elenco: Adam Lallana, meio-campista, ocupará o cargo de auxiliar até o ponto final de 2024-25. O ex-Liverpool já entrou em campo 18 vezes, e completou 300 jogos na liga em sua carreira, mas embarcará na nova função mesmo sem ter pendurado as chuteiras.

Ivan Juric gesticula em jogo do Southampton na Premier League (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Nesta temporada, a Premier League já fez outras seis vítimas, totalizando sete técnicos demitidos. O número é superior ao dobro da última temporada, quando três caíram: Paul Heckingbotton (Sheffield United), Steve Cooper (Nottingham Forest) e Roy Hodgson (Crystal Palace).

👋 Técnicos da Premier League demitidos em 2024-25

❌ Erik ten Hag - Manchester United

❌ Steve Cooper - Leicester

❌ Gary O'Neil - Wolverhampton

❌ Russell Martin - Southampton

❌ Julen Lopetegui - West Ham

❌ Sean Dyche - Everton

❌ Ivan Juric - Southampton