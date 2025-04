15 anos e 271 dias. Essa era a idade de Jeremy Monga, do Leicester, quando fez sua estreia profissional na Premier League contra o Newcastle, na última segunda-feira (7). O atacante, nascido em 2009, se tornou o segundo mais jovem a disputar uma partida na história da competição.

Na frente de Monga, apenas um jogador entrou em campo mais cedo na Premier League. Trata-se da joia Ethan Nwaneri, do Arsenal, que disputou uma partida com 15 anos e 181 dias. Os outros dois da lista, que ficam atrás do atacante do Leicester, vieram do Fulham: Harvey Elliot (16 anos e 30 dias) e Matthew Briggs (16 anos e 68 dias).

Um dos pontos curiosos da participação de Jeremy Monga na partida é que sua camisa precisou ser lisa, uma vez que ele é menor de idade e o patrocínio do Leicester é de uma casa de apostas. Com isso, o atacante não é autorizado a participar de jogos de azar, muito menos promovê-los.

O atacante participou de alguns minutos da derrota do Leicester por 3 a 0 contra o Newcastle. Com 15 minutos para o fim, Monga foi chamado pelo ex-jogador Ruud van Nistelrooy para fazer sua estreia. Em campo, o jovem participou de apenas dez ações com a bola.

Veja os jogadores mais jovens a estrear pela Premier League

1️⃣ Ethan Nwaneri - 15 anos e 181 dias

2️⃣ Jeremy Monga - 15 anos e 271 dias

3️⃣ Harcey Elliot - 16 anos e 30 dias

4️⃣ Matthew Briggs - 16 anos e 68 dias

5️⃣ Isaiah Brown - 16 anos e 117 dias

6️⃣ Aaron Lennon - 16 anos e 129 dias

7️⃣ Jose Baxter - 16 anos e 191 dias

8️⃣ Gary McSheffrey - 16 anos e 198 dias

9️⃣ Rushian Hepburn-Murphy - 16 anos e 198 dias

🔟 Reece Oxford - 16 anos e 236 dias

Ainda na briga contra o rebaixamento, o Leicester retorna aos gramados pela Premier League no próximo sábado, dia 10, para visitar o Brighton. Passadas 31 rodadas, os Foxes figuram a penúltima colocação, com 15 pontos a menos que o primeiro time fora da zona.