Thiago Motta lamenta sobre sua saída do Juventus :’Meu trabalho foi interrompido’

O brasileiro Thiago Motta, ex-técnico da Juventus, deu uma entrevista ao Corriere della Sera, jornal italiano, e afirmou que não considera seu desempenho um fracasso e relembra o momento em que deixou o time.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Não concordo quando ouço falar em fracasso: nosso trabalho foi interrompido quando estávamos a um ponto do quarto lugar na classificação, que era, no início da temporada, o objetivo prioritário. O projeto não foi como queríamos. Não houve desentendimentos com Giuntoli e eu tinha um ótimo relacionamento com todos os meus jogadores - afirmou.

continua após a publicidade

Motta rejeita as acusações de ter o vestiário contra ele e nega que tenha havido desentendimentos verbais com jogadores. Os motivos publicados pelos jornais internacionais sobre sua saída foram fatores sociais e não técnicos ou táticos.

- Quem diz isso é um mentiroso. Na Juventus, eu tinha um ótimo relacionamento com todos os meus jogadores. Tive que ouvir, nesse período, não críticas técnicas, que sempre são importantes, mas ataques pessoais. Nunca tive a conversa que foi escrita (em que o diretor-geral teria dito que ele deveria se envergonhar de tê-lo levado à Juventus, nota do editor). E nunca tive um desentendimento com o diretor, nunca. São essas mentiras que não pretendo deixar passar. Nem sempre fiz tudo certo, mas sempre fiz tudo para vencer - acrescentou.

continua após a publicidade

Thiago Motta, ex-técnico da Juventus (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

➡️Vini Jr perde pênalti e Real Madrid sai derrotado do Santiago Bernabéu

Thiago era visto como o nome certo para o cargo de técnico da Juventus a longo prazo, visto que assinou um contrato válido por três anos para ser o pivô da reformulação da equipe, mas acabou caindo com menos de um ano no comando da Velha Senhora.