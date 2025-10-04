O lateral-esquerdo Sergio Reguilón, ex-jogador do Manchester United e, mais recentemente, do Tottenham, pode estar perto de jogar ao lado de Lionel Messi. O Inter Miami, dos Estados Unidos, estaria conversando com o atleta para se juntar ao clube estadunidense em uma transferência a custo zero.

O contrato de Reguilón com o Tottenham se encerrou em julho de 2025. Apesar de ter mais propostas na mesa, o time de Messi desponta como o favorito e deve ser a escolha final do espanhol, conforme publicado primeiramente pelo jornalista Fabrizio Romano.

Na atual temporada dos Spurs, Sergio fez apenas seis aparições, sendo apenas duas delas como titular. Ao longo de toda a sua passagem, o lateral atuou em 73 partidas, registrando dois gols e nove assistências.

Sergio Reguilón em partida com a camisa dos Spurs

🔢 Carreira e números de Sergio Reguilón, alvo do Inter Miami

Cria de Castilla, o jogador atuou pelo Real Madrid entre os anos de 2018 e 2020, quando estava no elenco campeão do Mundial de Clubes de 2019. Foi emprestado ao Sevilla, também da Espanha, e lá venceu a Europa League. No mesmo ano, transferiu-se ao Tottenham, onde permaneceu até julho deste ano, incluindo empréstimos ao Atlético de Madrid, Manchester United e Brentford. Veja os números de sua carreira:

Real Madrid: 22 partidas | 0 gols | 3 assistências

Sevilla: 38 partidas | 3 gols | 5 assistências

Tottenham: 73 partidas | 2 gols | 9 assistências

Atlético de Madrid: 12 partidas | 0 gols | 0 assistências

Manchester United: 12 partidas | 0 gols | 0 assistências

Brentford: 16 partidas | 0 gols | 4 assistências