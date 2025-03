Com acerto encaminhado para se tornar jogador do Real Madrid na próxima temporada, Trent Alexander-Arnold irá se juntar a um seleto grupo que deixou o Liverpool rumo ao time da capital espanhola. Na história, outros quatro nomes fizeram o mesmo que o lateral.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os jogadores que trocaram o Liverpool pelo Real Madrid foram Michael Owen, Steve McManaman, Jerzy Dudek e Xabi Alonso. Vale citar que o brasileiro Fabinho e Fernando Morientes foram os únicos que fizeram o caminho contrário, defendendo os Reds depois de anos pelos Blancos.

continua após a publicidade

Abaixo, o Lance! lista os quatro outros jogadores que trocaram o Liverpool pelo Real Madrid ao longo da carreira.

Michael Owen

Grande ídolo do Liverpool na década de 90, Michael Owen furou a bolha do futebol inglês para ser considerado um dos melhores atacantes de sua geração. Bola de Ouro em 2001, marcou 158 gols em 297 jogos pelos Reds, além de 49 assistências e seis títulos.

(Foto: Reprodução/Facebook)

Seu sucesso passou a ser considerado grande demais para o Liverpool e, com isso, se transferiu para o Real Madrid em 2004. Na Espanha, porém, dificuldade na adaptação e apenas uma temporada com a camisa dos Merengues, sendo 45 partidas e 16 gols. Owen acabou retornando ao futebol inglês em 2005 para jogar pelo Newcastle.

continua após a publicidade

➡️ Michael Owen, ídolo do Liverpool, não vê Darwin Núñez no clube e propõe troca

Steve McManaman

Meia de origem, Steve McManaman foi o segundo jogador a trocar o Liverpool pelo Real na história. Foram 365 jogos pelos Reds, contribuindo com 66 gols, 86 assistências e dois títulos de Copas. A exemplo de Owen, se transferiu por estar "grande demais" para o futebol inglês. Mas, o sucesso não se compara.

Foram 158 jogos pelo Real Madrid, sendo 14 gols, 20 assistências e sete títulos, com destaque para duas Champions Leagues em 2000 e 2002.

Jerzy Dudek

Único goleiro da lista, Dudek jogou no Liverpool entre os anos de 2002 e 2007. Titular absoluto, disputou 186 partidas, sendo 78 sem sofrer gols. Foram cinco títulos, sendo o mais marcante o da Champions League de 2005. Sua transferência ao Real Madrid aconteceu em 2007, onde não conseguiu se estabelecer e foi reserva até se aposentar. O polônes somou apenas 12 jogos na equipe.

Xabi Alonso

Um dos grandes nomes do futebol da geração dos anos 2000, Xabi Alonso é, provavelmente, o nome que mais obteve sucesso em ambos os times. O volante chegou ao Liverpool em 2002, ficando no clube até 2009. Por lá, somou 210 jogos e três títulos, incluindo a Champions League de 2005.

INA FASSBENDER / AFP

Perto do seu auge, se transferiu para o Real Madrid, onde também se tornou ídolo. Foram seis anos com o clube da capital espanhola, somando 236 jogos e quatro títulos, com destaque para a Champions de 2014.