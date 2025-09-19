Jornalistas cravam erro grave de árbitro contra o Flamengo: ‘Deveria sair preso’
Partida ficou marcada por polêmicas com a arbitragem
Em partida marcada por polêmicas com a arbitragem, o Flamengo venceu o Estudiantes pelas quartas de final da Libertadores. Apesar da vantagem construída, alguns jornalistas apontaram para erros capitais do árbitro Andrés Rojas, durante os 90 minutos no Maracanã.
O lance que revoltou torcedores e jornalistas foi a expulsão de Gonzalo Plata, no final da partida. Enquanto disputava a bola com o adversário, dentro da área, o atacante rubro-negro foi chutado e acabou sendo expulso. Se sentindo prejudicado, o Flamengo pretende pedir a anulação da expulsão de seu jogador na Conmebol.
Segundo José Ilan, Gonzalo Plata chegou a sofrer um pênalti no lance que ocasionou sua expulsão no Maracanã. Para o jornalista, o juiz deveria sair preso do Maracanã por mudar completamente a perspectiva do confronto. Isso porque após a polêmica com o atacante rubro-negro, o Estudiantes marcou um gol.
Para Fernando Campos, da CazéTV, a atuação da arbitragem foi uma vergonha. Ele relembrou também a não marcação de um pênalti em Samuel Lino, ainda na primeira etapa. Victor Canedo questionou a não interferência do VAR no momento da expulsão. Segundo o jornalista, cabia a revisão já que o lance aconteceu dentro da área. Confira abaixo.
Flamengo x Estudiantes
Após vencer o jogo de ida no Maracanã, o Flamengo agora se prepara para o confronto decisivo contra o Estudiantes na próxima quinta-feira (25). Valendo a classificação para as semifinais da Libertadores, a bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi.
Antes disso, o rubro-negro terá um confronto importante pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo (21), os comandados de Filipe Luís terão o clássico contra o Vasco, às 17h30, no Maracanã.
