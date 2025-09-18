Samuel Lino foi um dos nomes que agitaram a janela de transferências ao se transferir do Atlético de Madrid para o Flamengo, em julho, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 137 milhões). Porém, o jogador brasileiro teve seu nome ligado a clubes da Europa, como o Napoli.

Em entrevista à TNT Sports Brasil, no pré-jogo da partida da equipe italiana contra o Manchester City, pela Champions League, o dirigente Giovanni Manna revelou que teve interesse no ponta e que chegou a ter contato com os representantes de Samu Lino.

— Nós falamos com eles, pois procurávamos alguém para aquela posição, um jogador com essas habilidades. Foi um dos nomes que estava na lista, nós tentamos entender a situação, mas depois tomamos outra decisão — iniciou Manna. Na sequência, o dirigente do Napoli respondeu se foi uma decisão do clube, ou do jogador.

— Sim, também. Mas ele estava muito vinculado ao Flamengo, bem perto de fechar. E nós não queriamos forçar, não era confortável para nós. Não estávamos prontos para assinar, ainda estávamos conversando e entender sempre a melhor solução para nós — completou o dirigente.

Sem Samuel Lino, o Napoli buscou o holandês Noa Lang, que foi destaque do PSV no último Campeonato Holandês, por 25 milhões de euros. Além de Lang, os italianos fehcaram com o macedónio Eljif Elmas, do RB Leipzig, por empréstimo.

Samu Lino no Flamengo

Contratado no fim de julho, Samuel Lino já é um dos principais jogadores do Flamengo. Em dez partidas, o jogador contribuiu com dois gols e quatro assistências. Além do Rubro-Negro carioca, Samu teve a primeira convocação à Seleção Brasileira na última Data Fifa, e entrou em campo na derrota do Brasil, contra a Bolívia, no dia 10 de setembro.

