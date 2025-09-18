Destaque da Champions: saiba o valor de mercado de Haaland

Erling Haaland fez de novo. Mais um gol. Mais um feito na Champions League. O centroavante norueguês chegou a 50 gols marcados na principal competição europeia de clubes e se manteve com valor de mercado para lá de relevante. Referência do ataque do Manchester City, ajudou na vitória sobre o Napoli, pela primeira rodada da fase de liga. Mais uma etapa de sucesso na carreira do escandinavo.

Carreira de Haaland

Halland começou no Brune, de seu país natal. Os primeiros passos como profissional foram aos 16 anos, em 2016. Não fez gol no primeiro ano e o site especializado Transfermarkt observou € 200 mil como valor de mercado. Para o ano seguinte, no mesmo país, se mudou para o Molde. Quatros gols em 20 jogos resultaram em € 300 mil de valor, àquela altura.

Só que o faro de artilheiro mortal apareceu já em 2018: 16 gols em 30 partidas naquele ano. O valor refletiu: € 2 milhões em setembro daquele ano e € 5 milhões em dezembro. Foi o suficiente para atrair o interesse do Red Bull Salzburg (AUT).

Na Áustria, ele ficou apenas um ano, mas foi avaliado quatro vezes. Na primeira, em junho de 2019, valia os mesmos € 5 milhões; três meses depois já subiu para € 12 milhões; mais dois meses, € 30 milhões; e € 45 milhões em dezembro. Também pudera: foram 28 gols em 22 jogos naquele período.

Consolidação

O Borussia Dortmund não perdeu tempo e logo contratou o centroavante. E a média de um gol por jogo ou quase isso nas duas temporadas e meia na Alemanha justificam a continuidade da valorização de Haaland: € 50 milhões em fevereiro de 2020, € 80 milhões em abril daquele ano até um raro recuo a € 72 milhões em abril.

No início da temporada seguinte ele já havia retornado a € 80 milhões e, em novembro, chegou a € 100 milhões. Tinha só 20 anos e chegou a € 110 milhões em valor de mercado em fevereiro de 2021. Subiu ainda mais, para € 130 milhões em junho, e alcançou € 150 milhões em outubro. Já era temporada 2021/2022 e o valor se manteria por todo este período.

City

Na primeira avaliação depois da chegada no Manchester City, Haaland estava avaliado em € 170 milhões. Era novembro de 2022 e ele tinha 22 anos. O valor subiu para € 180 milhões em junho de 2023 e assim ficou até maio do ano passado. Toda a temporada, portanto.

Em setembro, o centroavante valia € 200 milhões. O valor se manteve em dezembro e recuou a € 180 milhões no último maio. Pela boa fase atual, a tendência é de nova alta na próxima avaliação. São seis gols em cinco jogos na temporada. Haaland tem um total de 130 gols em 151 partidas.