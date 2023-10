CONFIRA OUTRAS RESPOSTAS DE DECO:



CONVITE DO BARCELONA



- Na verdade, eu aceitei o desafio. Tive que mudar completamente de vida. Eu sempre tive na minha carreira alguns convites para trabalhar como diretor. Era algo que eu pensava, mas nunca tinha colocado em prática, pois a empresa foi crescendo. Então, acho que foi uma mudança que eu já tinha um pensamento lá atrás. Pessoalmente, eu podia tomar essa decisão. Meus filhos mais velhos já estão na faculdade e com uma vida um pouco mais independente. Isso fazia com que eu conseguisse tomar essa decisão de voltar ao clube.



FUNÇÃO DO DIRETOR ESPORTIVO



- A grande responsabilidade é a gestão esportiva. Tudo que envolve o departamento de futebol, desde médico, comunicação. O Barcelona é um clube muito grande, então todo dia tem alguma coisa pra fazer. Agora a gente tem bastante jogador machucado. Esse verão foi muito complexo, pois tivemos saídas e entradas de jogadores. Não foi uma janela fácil, porque a gente teve com a limitação do Fair Play Financeiro faz com que a gente tenha que ser inteligente na hora de abordar o mercado. Passa essa fase e é o dia a dia, acompanhar os jogos, a relação com o treinador, que é importante. Tenho uma relação fantástica com o Xavi e as coisas têm acontecido muito bem.



DESAFIOS NO CLUBE



- É um desafio, mas o Barcelona sempre tem uma capacidade gigantesca de conseguir recuperar. A antiga gestão não foi das melhores. O clube entrou em uma crise financeira grande, mas desde que Laporta entrou, ele tem conseguido melhorar, conseguido reverter. Conseguimos ter uma base importante para conseguir se reconstruir. Conseguimos trazer um treinador que conhecia bastante o que é a realidade do Barcelona. Ele nos deu essa tranquilidade para poder criar e fazer um time. É o treinador perfeito para fazer essa mudança. Ano passado ganhou o campeonato, tem uma base importante de jogadores jovens e temos que encontrar um equilíbrio pra competir no mais alto nível.



CHAMPIONS LEAGUE



- Objetivo para mim é ser campeão em casa no Espanhol. É onde a gente tem que tentar ser todos os anos. Temos o Real Madrid que se reforçou, o Atlético de Madrid também está bem, mas eu acredito que pra nós a Champions League tem que ser uma consequência natural. Se a gente conseguir jogar bem, competir, a gente pode sim voltar a sonhar e ganhar, mas não temos que colocar isso como um drama. Acredito que recuperando a maioria dos jogadores, a gente volte a ser uma equipe muito forte.



NEYMAR NO PSG



- Eu não acho que ele não teve o mesmo sucesso. Ele teve o mesmo sucesso. A diferença é que ele não estava em um dos maiores clubes do mundo, que é o Barcelona. Ele jogou muito no PSG, mas a dimensão do Barcelona é outra. Isso faz com que os jogadores possam aparecer para Bola de Ouro. O Neymar fez temporadas fantásticas no PSG. A diferença é que o PSG, infelizmente, não conseguiu dar a dimensão necessária. O Barcelona, nesse sentido, é um clube que pode projetar muito mais. Eu acho que o Neymar era feliz em Barcelona, estava em um momento fantástico. A gente nunca sabe se houve pressão de alguém para que essa decisão fosse tomada. É muito difícil opinar, mas eu acho que ele jogou muito no PSG.



JOÃO FÉLIX E JOÃO CANCELO



- Os dois chegaram muito bem. Cancelo e Félix são jogadores que foram oportunidades de mercado por empréstimo. São jogadores que se adaptaram muito bem a forma de jogar do treinador. Estamos felizes, assim como outros, como Oriol Romeu, Gundogan, Iñigo Martinez.



CHEGADA DE VITOR ROQUE



- A ideia do Vitor é um pouco reestruturação. É um jogador jovem, que a gente acredita bastante. Nós sabemos que temos um dos maiores centroavantes do mundo, que é o Lewandowski, mas vai chegar o momento em que vamos precisar de alguém para essa posição. O Vitor, podendo incorporar no Barcelona tendo uma referência como o Lewandowski seria um aprendizado fantástico para ele. O Vitor é um jogador daqueles que a gente acredita e aposta bastante no futuro. A gente está tentando que seja o quanto antes possível. O acordo com o Athletico sempre foi condicionado a ele ficar até o final da temporada. Infelizmente, ele teve essa lesão, mas a ideia é que ele venha o quanto antes. Depende de algumas coisas, como o Fair Play. Não tem nada a ver com a parte financeira do clube, são regras da própria liga. E vamos ver o que vai acontecer.



QUALIDADES DE VITOR ROQUE



- O que chama atenção é a capacidade dele de marcar gols tão novo. Isso é algo importante em um clube que quer ser vencedor como o Barcelona. Mas também a capacidade física, de movimentar perto da área. É um jogador que entende bastante o jogo. Nos espaços curtos, ele consegue encontrar soluções para se desmarcar e fazer gols. Acho que é um pouco essa mistura que fez a gente estar apostando nele.