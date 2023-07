O Barcelona anunciou, na manhã desta quarta-feira, a contratação do atacante brasileiro Vitor Roque, de apenas 18 anos, junto ao Athletico Paranaense. Conforme apuração do LANCE!, a jovem promessa do Furacão custará cerca de 74 milhões de euros aos cofres blaugranas e vestirá a camisa do gigante catalão a partir de 2024.