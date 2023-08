O Barça passou por uma série de dificuldades para se encaixar nas regras do Fair Play Financeiro e tem pouco dinheiro disponível para uma grande aquisição nesta janela. Com isso, a intenção é esperar que o vínculo entre o jogador e seu atual clube seja rompido internamente. Existe a possibilidade de, caso os mandatários avancem de vez pela compra definitiva antes da rescisão, o clube sofrer uma punição da Fifa por não cumprir as regras do FPF. Já houve conversas ente os agentes do astro e a diretoria blaugrana para tratar do assunto, em tom otimista.