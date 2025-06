Diretor de Futebol do Barcelona, Deco explicou a má fase de Vitor Roque na Espanha, que culminou com a saída do jovem para o Palmeiras. Em entrevista ao "ge", o cartola abriu o jogo sobre os fatores que influenciaram para que o atacante não tivesse sucesso na Catalunha.

- Ele veio em janeiro. Para mim, foi um erro. Mas a gente não tinha muito o que fazer. O treinador queria assim. A ideia era que ele viesse no meio de 2024. Acho que ele foi prejudicado por isso. Os seis primeiros meses dele não foram bons. Acho que também faltou cuidado geral do staff e do clube, de identificar problemas que ele estava tendo, de adaptação e até mesmo de cabeça. E a gente não foi capaz de ajudá-lo neste sentido.

Apesar de Vitor Roque não ter feito o sucesso que se esperava no Barcelona, Deco não pensa que o atleta tenha sido um investimento ruim. O dirigente lamentou o insucesso, mas elogiou a atuação do clube catalão na venda de um ativo.

- Os treinadores sempre são ouvidos nas contratações. A decisão de trazer em janeiro foi do Xavi. A decisão foi de adiantar seis meses do processo de adaptação dele. No final, futebol é assim. Ir cedo para a Europa é sempre complicado. Ainda mais para Barcelona ou Real Madrid. Às vezes as coisas não funcionam. E o Vitor não foi uma operação tão cara como falam. E depois recuperamos boa parte do investimento.

Após longas conversas com o Barcelona, o Palmeiras anunciou a chegada de Vitor Roque no fim de fevereiro como um dos grandes reforços na temporada. Com o Verdão, o centroavante soma três gols marcados em 19 partidas disputadas.