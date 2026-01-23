Além de Brenner e Hinestroza, Vasco deve buscar mais um atacante com saída de Rayan

O Vasco já começa a desenhar o planejamento para a próxima temporada e tem como uma de suas prioridades a reformulação do setor ofensivo. Mesmo com as contratações encaminhadas de Brenner, da Udinese, e Hinestroza, do Atlético Nacional, o clube entende que ainda precisará ir ao mercado em busca de mais um atacante.

A necessidade surge principalmente após a saída de Rayan, que tem venda encaminhada ao Bournemouth, da Inglaterra, e da rescisão amigável de Pablo Vegetti, que acertou com o Cerro Porteño. As duas baixas deixaram lacunas importantes no elenco comandado por Fernando Diniz.

Rayan comemora gol seu gol no jogo Vasco x Maricá

Situação das pontas e novas opções

Atualmente, o Vasco conta com Nuno Moreira e Andrés Gómez como titulares pelas beiradas do campo — este último adquirido em definitivo recentemente. Como alternativas, o treinador ainda tem David, que esteve próximo de um acerto com o Vitória, mas viu a negociação esfriar, Adson, que retorna de lesão, Garré, que ainda não conseguiu se firmar, e Johan Rojas, capaz de atuar tanto pelas pontas quanto de forma mais centralizada.

A chegada de Hinestroza deve fortalecer o lado direito do ataque, com características semelhantes às de Andrés Gómez, oferecendo mais profundidade, velocidade e capacidade de enfrentamento individual.

Marino Hinestroza, do Atlético Nacional da Colômbia

Carência no comando de ataque

Com a saída de Vegetti e a utilização recente de Rayan mais centralizado, a posição de centroavante também se tornou uma preocupação. Hoje, o Vasco dispõe apenas de GB, jovem de 20 anos com bom jogo aéreo, mas ainda com pouca experiência no profissional, além de David, que pode atuar como homem de referência, apesar de ser originalmente um jogador de lado.

Brenner, que deve chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias, surge como principal aposta para assumir o comando do ataque. O atacante tenta reencontrar o bom futebol apresentado sob o comando de Fernando Diniz nos tempos de Fluminense e São Paulo.

Brenner foi um dos destaques do São Paulo em 2020, sob o comando de Diniz

Mercado e fôlego financeiro

Apesar das duas contratações bem encaminhadas, a diretoria vascaína entende que o elenco ainda precisa de mais um reforço ofensivo nesta janela. A venda de Rayan, que deve render cerca de 24,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 152 milhões) pelos 70% dos direitos econômicos pertencentes ao clube, dá maior margem de manobra ao Vasco no mercado.

Parte do valor será destinada ao abatimento de dívidas, mas o montante recebido permite ao clube ter mais fôlego para investir em um nome capaz de minimizar as ausências de Vegetti e, principalmente, de Rayan, um dos destaques do time de São Januário.

A expectativa interna é de que o novo reforço chegue para elevar o nível competitivo do ataque e oferecer mais opções ao modelo de jogo de Fernando Diniz ao longo da temporada.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.