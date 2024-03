Jornalista acusa jogadores do Vélez, da Argentina, de abuso sexual

Jogadores do Vélez celebram gol na Argentina (Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 11:29 • Liniers (ARG)

Quatro jogadores do Vélez Sarsfield, da Argentina, foram acusados de abuso sexual por uma jornalista local, segundo a imprensa do país. O caso teria acontecido na madrugada de sábado (2) para domingo (3), após o empate sem gols da equipe com o Atlético Tucumán, pelo Campeonato Argentino.

Conforme relatado pela periodista, houve um convite por parte do goleiro Sebastián Sosa, depois da partida, para um encontro em um hotel na cidade. Porém, ao chegar no local, a mulher se deparou com a presença de outros três jogadores: Brian Cufre, Abiel Osorio e José Ignacio Florentín.

A noite estava tranquila para a jornalista, mas ao tomar algumas bebidas alcoólicas, a mesma se sentiu mal, e neste momento, disse que foi abusada sexualmente pelo quarteto, deixando o hotel apenas na parte da manhã.

A moça realizou uma acusação sobre o episódio na Divisão de Delitos contra as Pessoas. A polícia de Tucumán já está conduzindo as investigações.