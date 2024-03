Ronaldinho Gaúcho faz festa ‘Rolê Aleatório’ para comemorar aniversário

Ronaldinho Gaúcho e Valentina Bandeira na festa de aniversário do ex-jogador (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 11:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar de completar 44 anos somente no dia 21 de março, Ronaldinho Gaúcho já começou a comemorar a nova idade com uma festa na noite de quarta-feira (6) para 200 convidados, em uma mansão na Zona Sul do Rio de Janeiro, com o tema "Rolê Aleatório". As informações são do site "Gshow".

Segundo a revista "Caras", assim como os rolês aleatórios do aniversariante, a festa englobou três temas: brasilidade, jogos e a Cidade Maravilhosa. A Tropa do Bruxo, projeto musical do ex-jogador, também se apresentou na comemoração.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A atriz Valentina Bandeira, que ficou conhecida após participar de um mesacast com Chico Moedas, marcou presença no evento e publicou uma foto com Ronaldinho Gaúcho.

Mesmo tendo parado de jogar há seis anos, Ronaldinho continua sendo uma estrela do mundo do futebol e tem quase 76 milhões de seguidores só no Instagram.