Carrasco do Barcelona desde a época do Real Madrid, o argentino Ángel Di María, não estará à disposição do Benfica para o jogo de quarta-feira (5), pela ida das oitavas de final da Champions League, contra o clube catalão. Lesionado, não se recuperou a tempo do duelo decisivo.

Di María se lesionou em partida do dia 2 de fevereiro, contra o Estrela Amadora. Substituído na segunda etapa, o argentino apresentou dores no músculo posterior da coxa esquerda. Desde então, precisou ficar afastado para tratar do problema e foi desfalque nas últimas quatro partidas dos Encarnados. Havia expectativa para que ele retornasse contra o Barcelona, mas o técnico Bruno Lage confirmou o contrário.

Essa é terceira vez na temporada em que Di María lida com problemas musculares. Atualmente com 37 anos, o meia-atacante já havia sido desfalque durante nove dias em agosto, e cinco dias em janeiro, também por lesão muscular. Aogra, no período da atual lesão, já totaliza 28 dias afastado das atividades do Benfica.

Benfica perde Di María por lesão (Patricia de Melo Moreira/AFP)

O Barcelona é, curiosamente, o time que Di María mais enfrentou ao longo da carreira. Foram 20 partidas frentes aos Culés, somando seis vitórias, cinco empates e nove derrotas. Seu desempenho individual é positivo, tendo contribuído com oito tentos (quatro gols e quatro assistências).

📺 Onde assistir a Benfica x Barcelona

Nesta quarta-feira (5), Benfica e Barcelona se enfrentam em partida válida pelas oitavas de finais da Champions League. A partida acontecerá no Estádio da Luz, em Lisboa, em Portugal. A bola está prevista para rolar a partir das 17h (de Brasília) e o confronto terá transmissão da TNT (canal fechado) e da Max (streaming).

