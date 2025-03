Nesta quarta-feira (5), Benfica e Barcelona se enfrentam em partida válida pelas oitavas de finais da Champions League. A partida acontecerá no Estádio da Luz, em Lisboa, em Portugal. A bola está prevista para rolar a partir das 17h (de Brasília) e o confronto terá transmissão da TNT (canal fechado) e da Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

O Benfica é o mandante do duelo e vem em boa fase na temporada. A última derrota do time foi em janeiro para o Casa Pia no campeonato português. De lá para cá, a equipe jogou oito partidas, ganhando sete delas e empatando uma. Entretanto, apesar da boa fase, o Benfica vai para o jogo buscando vingança, pois na Champions League, o time sofreu uma virada de 4 a 5 para o Barcelona, sendo esse a sua última derrota em seus domínios.

O Benfica bateu o Monaco na fase de playoffs da Champions League e consolidou a classificação para as oitavas de finais (Foto: Filipe Amorim/AFP)

O Barcelona faz temporada histórica, sendo o melhor ataque da Europa. A equipe terminou em segundo na fase de liga da Champions e atualmente é líder na La Liga. O time vem em boa sequência e não perde desde dezembro, onde fez 15 jogos, vencendo 12 e empatando três.

✅ FICHA TÉCNICA

BENFICA X BARCELONA

OITAVAS DE FINAL - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de março de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa, em Portugal

📺 Onde assistir: TNT (canal fechado) e Max (streaming)

BENFICA: Trubin; Araújo, Otamendi, Silva, Carreras; Kokcu, Barreiro, Aursnes; Akturkoglu, Pavlidis, Bruma.

BARCELONA: Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski