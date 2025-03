O técnico do Barcelona, Hansi Flick, concedeu coletiva de imprensa após a vitória dos Culés sobre a Real Sociedad por 4 a 0, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela 26ª rodada da La Liga, no último domingo (2). O treinador alemão elogiou muito a equipe na temporada e cravou o time na briga pela "tríplice coroa".

Com expulsão polêmica, Barcelona goleia Sociedad e lidera a La Liga

- Não é hora de falar sobre títulos. O objetivo tem que ser a próxima partida. Vamos lutar pelos três títulos e no começo ninguém esperava isso. É isso que queremos, lutar pelos três títulos. Não estou pensando muito além da próxima partida, estou feliz com a posição em que estamos, mas temos que nos concentrar na próxima partida - declarou.

O técnico atribuiu a sequência de resultados positivos à qualidade do elenco e à mentalidade vencedora instilada nos jogadores.

- Não estou surpreso com nada com esta equipe. Após o jogo contra o Atlético, em dezembro, disse que jogamos muito bem apesar da derrota. Quando jogamos assim há muitas possibilidades - afirmou Flick.

O que vem por aí?

Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira (5), pelo jogo de ida das oitavas da Champions League. O confronto será contra o Benfica, às 14h45 (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa.

Jogadores do Barcelona comemorando um gol (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

