QUANDO SERÁ O EL CLÁSICO?

O aguardado duelo, disputado entre Real e Barça, acontecerá primeiro no Estádio Olímpico de Montjuic, casa dos catalães durante as reformas do Camp Nou, no dia 29 de outubro. A volta, no Bernabéu, está marcada para o dia 21 de abril de 2024, na rodada 32. O primeiro dérbi que envolve os gigantes será entre os dois times da capital, já na rodada 6, no Cívitas Metropolitano, casa do Atleti.