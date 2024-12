Destaque no Boxing Day, Joelinton celebra bom momento no Newcastle

O Boxing Day veio para confirmar o grande momento vivido pelo Newcastle: uma vitória imponente sobre o Aston Villa por 3 a 0, nesta quinta-feira (26), a quarta seguida da equipe na temporada. O destaque do jogo foi o brasileiro Joelinton, que brilhou com um gol e uma assistência para Gordon marcar. Isak anotou o outro gol dos donos da casa. Com o resultado, os Magppies chegam à quinta colocação na tabela da Premier League, com 29 pontos, deixando, por exemplo, o Manchester City para trás.

continua após a publicidade

➡️ Boxing day: o que é, por que é disputado, quais times jogam

A estrela de Joelinton começou a brilhar logo aos dois minutos de jogo. Após boa jogada no meio-campo, ele deu o passe para Antony Gordon ajeitar e bater no ângulo do goleiro Martinez, abrindo o placar. Já no segundo tempo, aos 14, o artilheiro Isak aproveitou boa jogada pela direita e completou para o fundo das redes. E para fechar a conta, novamente apareceu Joelinton, que aproveitou passe errado do zagueiro para dominar e acertar um lindo chute cruzado.

Joelinton falou sobre o momento vivido pelo Newcastle e a atuação na rodada do Boxing Day.

-Muito feliz por poder ajudar a equipe hoje com um gol e uma assistência, e o mais importante que era conquistar a vitória. É sempre bom marcar jogando em nossa casa, com o apoio da nossa torcida, pois é uma atmosfera completamente diferente. Sempre digo que em casa, com essa energia, somos muito fortes, e hoje conseguimos demonstrar isso e conquistar os três pontos. Estamos vivendo um momento positivo, de vitórias consecutivas, e é fruto de muito trabalho. Mas vamos continuar nessa pegada, tentando manter esse ritmo para alcançar grandes coisas nesta temporada. O importante é tentar se manter sempre na primeira parte da tabela, brigando lá em cima, pois a chance de êxito é maior no final da temporada”, afirmou.

continua após a publicidade

O Newcastle volta a campo na próxima segunda-feira (30/12), às 17h (horário de Brasília), para enfrentar o Manchester United em Old Trafford.

➡️ Com gol de brasileiro, Newcastle vence Aston Villa no Boxing Day

Joelinton comemora gol pelo Newcastle em vitória no Boxing Day da Premier League (Foto: Divulgação)

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O que é o Boxing Day?

Por definição, o Boxing Day é um termo utilizado em diversos países que têm o inglês como sua principal língua, para designar o feriado que acontece no dia posterior ao Natal, ou seja, dia 26 de dezembro.

continua após a publicidade

Na Premier League, e também no futebol inglês, o Boxing Day nada mais é do que a rodada que acontece no dia após ao Natal, com o mesmo nome do feriado. Todos os times, de todas as divisões do futebol da Inglaterra obrigatoriamente jogam neste dia.