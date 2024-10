Arsenal é letal e vence PSG pela segunda rodada da Champions League

Bukayo Saka foi o principal jogador do Arsenal no duelo diante do PSG pela Champions League (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 18:01 • Londres (ING)

O Arsenal (Inglaterra) venceu o PSG (França) por 2 a 0 em casa nesta terça-feira (1º), em jogo válido pela segunda rodada da fase de liga da Uefa Champions League. Os gols do jogo foram marcados por Kai Havertz e Bukayo Saka. Este resultado coloca o Arsenal na oitava posição da tabela, com quatro pontos, de maneira provisória. O PSG, por sua vez, conhece a sua primeira derrota na competição, e fica na 18ª posição com três pontos conquistados.

Como foi o jogo

Mesmo atuando em casa, o Arsenal teve menos posse de bola que o PSG, mas teve maior eficácia para abrir vantagem ainda na primeira etapa. O primeiro gol foi marcado aos 20 minutos: Trossard limpou a marcação do lado esquerdo, enxergou a infiltração de Kai Havertz e lançou o alemão, que desviou de cabeça - com uma ajudinha de Donnarumma, que saiu mal do gol. O segundo gol foi marcado em uma jogada ensaiada do Arsenal: Saka cobrou falta lateral em direção ao gol e o goleiro do PSG, mais uma vez, aceitou.

Na segunda etapa, o PSG continuou com controle do jogo através da posse de bola, mas não criou chances de gol tão claras para diminuir ou empatar o duelo. O Arsenal, por sua vez, continuou levando mais perigo em contra-ataques e jogadas de bola parada.

O que vem pela frente

O Arsenal volta a campo no sábado (5), às 11h (hora de Brasília) para enfrentar o Southampton pela Premier League. O PSG, por sua vez, visita o Nice no domingo (6), às 15h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês.

Gabriel Martinelli (vermelho) e Marquinhos (azul) disputam bola durante o duelo entre Arsenal e PSG pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

ARSENAL 2x0 PSG

2ª RODADA - FASE DE LIGA - UEFA CHAMPIONS LEAGUE

🗓️ Data e horário: terça-feira, 1º de outubro de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra)

🥅 Gols: Kai Havertz (20'/1ºT) e Bukayo Saka (35'/1ºT) para o Arsenal

🟨 Cartões amarelos: Riccardo Calafiori (31'/2ºT) para o Arsenal; Fabián Ruiz (31'/2ºT) para o PSG

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Jurrien Timber (Jakub Kiwior, no intervalo), William Saliba, Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori; Thomas Partey (Mikel Merino, aos 19'/2ºT), Declan Rice e Kai Havertz; Bukayo Saka (Lewis Skelly, aos 47'/2ºT), Gabriel Martinelli e Leandro Trossard (Gabriel Jesus, aos 29'/2ºT)

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, João Neves e Vitinha (Fabián Ruiz, aos 19'/2ºT); Déaire Doué (Kolo Muani, aos 19'/2ºT) , Kang-in Lee e Bradley Barcola.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Slavko Vinčić (SVN)

🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (SVN) e Andraž Kovačič (SVN)

4️⃣ Quarto árbitro: Rade Obrenovič (SVN)

🖥️ VAR: Nejc Kajtazovič (SVN)