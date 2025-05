Destaque do Manchester United faz gesto obsceno para torcida

Durante uma excursão do Manchester United para disputar amistosos no Sudeste Asiático, o atacante Amad Diallo mostrou o dedo do meio para alguns torcedores após a derrota para ASEAN All-Stars por 1 a 0, na manhã de quarta-feira (28). A cena ocorreu quando os jogadores desembarcavam do ônibus e se dirigiam até a porta de um hotel em Kuala Lumpur, capital da Malásia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nas redes sociais, o atacante marfinense revelou ter ouvido ofensas direcionadas à sua mãe e, por isso, reagiu de tal maneira. A publicação, no entanto, dividiu alguns torcedores: enquanto alguns apoiaram a reação de Diallo contra os xingamentos à sua mãe, outros julgaram a atitude do camisa 16 desnecessária.

continua após a publicidade

— Tenho respeito pelas pessoas, mas não por quem insulta minha mãe… Eu não deveria ter reagido daquela forma, mas não me arrependo do que fiz. Nós nos divertimos muito na Malásia com pessoas boas — escreveu Diallo no “X” (antigo Twitter).

Diallo entrou no segundo tempo do amistoso do Manchester United na Malásia. A equipe inglesa foi derrota para um time composto por jogadores nascidos no sudeste asiático e outros atletas destaques de ligas locais. Na temporada, o atacante atuou em 43 partidas, marcou 11 gols e deu oito assistências.

continua após a publicidade

Amistosos do Manchester United na Ásia

Além do duelo na Malásia, o United foi até Hong Kong Stadium, em So Kon Po, para enfrentar a seleção asiática na sexta (30). Diferente do primeiro amistoso, os Red Devils venceram de virada, por 3 a 1, com gol do atacante Juninho, que nasceu no Brasil, mas defende as cores de Hong Kong, enquanto Chido Obi marcou dois para os ingleses e Heaven fechou o placar nos acréscimos.

Agora, o Manchester começa o período de férias e se prepara para a temporada 2025/26, que não contará com nenhuma competição internacional no calendário.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.