O Real Madrid terá um reforço de peso para suas duas próximas, e decisivas, partidas. Trata-se de Jude Bellingham, que foi desfalque, tanto em La Liga quanto na Champions League, por estar suspenso. O camisa 5 treinou normalmente com o restante do grupo nos últimos dias e estará de volta no domingo (9), contra o Rayo Vallecano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Bellingham não entra em campo pelo Real Madrid desde o dia 26 de fevereiro, quando a equipe venceu a Real Sociedad. O inglês de 21 anos havia sido expulso contra o Osasuna e precisou cumprir dois jogos de suspensão, ficando assim, de fora dos duelos contra Girona e Real Bétis.

continua após a publicidade

Pela Champions, Bellingham foi baixa no Real Madrid por ter recebido o terceiro cartão amarelo na partida de volta da repescagem, contra o Manchester City. Sendo assim, deu lugar a Brahim Díaz na ida contra o Atlético de Madrid. O marroquino aproveitou a oportunidade e foi importante para os Blancos, uma vez que marcou o gol da vitória por 2 a 1.

➡️ Destaque do Real na Champions, Brahim Díaz responde provocação de Simeone: ‘Fala agora!’

De volta, Bellingham agora tentará engatar sequência sem interrupções por suspensão. O alto número de advertências vem sendo um problema ao longo de toda a temporada para o camisa 5. Somando todas as competições, Jude já recebeu sete cartões amarelos e um vermelho em 34 partidas. Ele tem 11 gols e dez assistências na temporada.

continua após a publicidade

Bellingham sendo advertido com cartão vermelho - Foto: ANDER GILLENEA/AFP

Os dois próximos jogos do Real Madrid são de suma importância. O primeiro deles, contra o Rayo Vallecano, no domingo (9), pode definir o rumo do Campeonato Espanhol. Com 12 rodadas para o fim, os Blancos figuram a terceira colocação, três pontos atrás do líder Barcelona.

O segundo duelo será a decisão das oitavas de final da Champions, fora de casa, contra o rival Atlético de Madrid, na quarta-feira (12). A ida, no Bernabeu, terminou em 2 a 1 para os comandados de Carlo Ancelotti.