Zagueiro ex-Juventus na mira do Real Madrid

O jovem zagueiro Dean Huijsen, atualmente no Bournemouth, tem chamado a atenção de grandes clubes europeus com suas atuações na Premier League. O defensor, que foi negociado pela Juventus no último verão por 15,2 milhões de euros (cerca de R$95 milhões), pode estar a caminho do Real Madrid.

Huijsen, que tem nacionalidade neerlandesa e espanhola, assinou um contrato de longa duração com o Bournemouth, válido até 2030. No entanto, uma cláusula contratual permite sua liberação a partir do próximo verão europeu, o que pode facilitar uma possível transferência para um clube de maior expressão.

Aos 18 anos, o defensor tem sido um dos destaques da equipe comandada pelo espanhol Andoni Iraola. Em sua primeira temporada na Premier League, Huijsen já soma 25 partidas disputadas e dois gols marcados, incluindo um marcado em Old Trafford, contra o Manchester United.

Além dos números expressivos, o jovem defensor impressiona pelo alto nível de maturidade e pela personalidade forte dentro de campo, características que já chamavam atenção desde seus primeiros jogos pela Juventus.

Diante desse desempenho, o nome de Huijsen entrou no radar de grandes clubes europeus, e o Real Madrid, sob o comando de Carlo Ancelotti, aparece como um dos principais interessados em sua contratação.

