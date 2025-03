Encarregado de substituir Jude Bellingham, Brahim Díaz foi o protagonista da partida de ida das oitavas de final da Champions League entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Autor do segundo gol, o meia marroquino fez questão rebater provocação do técnico Diego Simeone.

Em coletiva que antecedeu a partida, o treinador do Atleti alfinetou Brahim, indicando que não estaria preocupado com sua presença em campo com substituto de Bellingham. Ao marcar, o camisa 21 disparou em direção ao banco do rival

- Fala agora! Você falou ontem, fala agora! - esbravejou.

- O gol foi bom, mas ainda temos a partida de volta e temos que dar o nosso melhor (para avançar) - disse Brahim em coletiva pós-jogo. Foi apenas o sexto gol do marroquino na temporada, sendo o segundo na Champions.

Veja o momento da provocação de Brahim Díaz para Simeone:

Simeone tentou prever com o Real Madrid iria a campo sem Bellingham e, ao pensar em Brahim Díaz, não se preocupou como fez com outros substitutos. - Imagino que buscarão compensar com Camavinga junto a Modric e Tchouaméni. Existe também a possibilidade de Brahim, mas não acredito, porque obviamente há um padrão que se repete, e possivelmente jogarão dessa maneira - analisou.

Além de Brahim Díaz, o brasileiro Rodrygo foi o responsável pelo outro gol do Real Madrid na vitória por 2 a 1. Pelo Atleti, Julián Alvarez marcou. Protagonistas dos Blancos na temporada, Vini Jr. e Mbappé tiveram atuação abaixo do radar.

Com a vitória, o Real Madrid dá um passo importante visando a vaga nas quartas de final da Champions. A volta, na casa do Atleti, será na próxima quarta-feira, dia 12 de março. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação e, posteriormente, disputa por pênaltis.

