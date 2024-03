STJD prepara denúncia a John Textor, do Botafogo, por não entregar provas de corrupção

John Textor pode ser suspenso pelo STJD (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 12:51 • Rio de Janeiro (RJ)

A procuradoria do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva irá denunciar o dono da SAF do Botafogo, John Textor, por não ter entregue supostas provas de corrupção no futebol brasileiro ao tribunal. Na última sexta-feira (8), a instituição determinou que o empresário deveria apresentar o material que diz possuir e comprovaria casos de propina envolvendo árbitros do país.

Em um primeiro momento, Textor chegou a ter sua suspensão automática decretada pelo relator do inquérito que investiga o caso, Mauro Marcelo. No entanto, o auditor recuou após a decisão não ser referendada por seus colegas e levará a denúncia ao pleno do STJD. A informação foi primeiramente publicada pelo Jornal O Globo e confirmada em apuração do Lance!.

John Textor ignorou o prazo de três dias dado pelo tribunal e não apresentou as provas que afirmou ter no dia 6 de março. A defesa do empresário norte-americano respondeu ao STJD argumentando que o órgão não tem competência para atuar no caso, e que as provassó serão apresentadas ao Ministério Público do Rio de Janeiro e de Brasília.

Dono da SAF do Botafogo, John Textor será denunciado pelo STJD (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Desta forma, o dono da SAF do Botafogo pode ser denunciado no artigo 223 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que estabelece pena para quem deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão. Assim, Textor pode ser suspenso entre 90 a 360 dias, além ter de pagar multa de R$ 100 mil, caso seja julgado culpado.