Intérprete de mascote do Inter é indiciado por importunação sexual

Homem que interpretava o Saci é denunciado por importunação sexual (Foto: Ricardo Duarte / Divulgação - Inter)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 12:45 • Porto Alegre (RS)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou o homem que interpretava o Saci, mascote do Internacional, por importunação sexual. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, é acusado de cometer o crime contra duas mulheres durante o Gre-Nal do dia 25 de fevereiro, no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho. A informação é do "ge".

– Com base nos elementos informativos colhidos durante o trâmite do procedimento, constatou-se que o suspeito cometeu o crime de importunação sexual contra as duas vítimas no dia em que ocorreu a partida de futebol já citada, crimes pelos quais foi indiciado – diz a nota da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre. A polícia divulgou imagens que mostram o mascote tocando a repórter Gisele Kümpel. Veja abaixo:

➡️ Revanche? Ganhe mais de R$450 na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo

A polícia vai enviar o inquérito ao Ministério Público, que decidirá se o homem será denunciado à Justiça. A pena prevista para o crime de importunação sexual é de reclusão de um a cinco anos.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As duas mulheres registraram queixa contra o funcionário que atua como mascote do Inter nos jogos: a repórter Gisele Kümpel, do Canal Monumental, identificado com a torcida do Grêmio, e uma torcedora colorada, que procurou a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher no dia seguinte ao clássico para prestar depoimento. O Inter informou que o homem foi afastado da função até a conclusão das investigações.