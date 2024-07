Federação da França define futuro de Deschamps após eliminação na Eurocopa

Didier Deschamps em pronunciamento pela França. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 14:07 • Redação do Lance!

Após a eliminação da França na Eurocopa, na última terça-feira (9), Didier Deschamps, treinador dos Bleus, teve o futuro definido no comando técnico. Com a derrota por 2 a 1 diante da Espanha, as dúvidas sobre um possível fim de ciclo surgiram, mas foram sanadas imediatamente: o comandante seguirá com a França até a Copa do Mundo de 2026.

A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, após a eliminação em Munique.

-Não vejo razão para questionar o seu contrato. Os resultados anteriores falam por ele e os objetivos foram alcançados. Didier vai continuar a sua missão. Durante este mês, vi muito profissionalismo, busca pela excelência. Devemos manter a seleção francesa nesta direção. - disse o dirigente, em entrevista ao 'L'Équipe', da França.

Deschamps conquistou a Copa do Mundo de 2018 e chegou à decisão de 2022, derrotado nos pênaltis pela Argentina, além de ter vencido a Nations League 2020/21. No entanto, o desempenho na Euro 2024 foi muito abaixo do esperado: além da eliminação nas semifinais, o futebol apresentado no decorrer da competição frustrou expectativas.

Mesmo assim, o papel de Deschamps como uma liderança técnica segue muito valorizado internamente. Sobre isso, Diallo complementou a fala que chancelou a permanência:

- Quando olhamos para a sua carreira à frente da seleção francesa, ela é excepcional. Didier liderou esta equipe da melhor maneira possível durante o Euro. - afirmou o presidente.

Em números gerais, Deschamps registra 98 vitórias, 31 empates e 22 derrotas no comando da seleção francesa. O comandante está sob contrato até a disputa da próxima Copa do Mundo, em 2026.