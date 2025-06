Devidamente apresentados na seleção francesa para a disputa da fase final da Liga das Nações, os jogadores se reuniram nesta terça-feira (3) para uma refeição ao lado da comissão técnica. Antes de começar, o técnico Didier Deschamps fez questão de homenagear o PSG, time da capital da França, campeão da Champions League no último fim de semana. O que ele parece ter esquecido é que dois dos seus convocados atuam pela Inter de Milão.

— Por fim, estamos agora com o elenco completo, 25 jogadores, que estão muito bem. Obviamente, um grande aplauso aos novos campeões da Europa (PSG, Lucas Hernández, Barcola, Zäire-Emery e Doué). Podemos aplaudi-los — disse Deschamps sobre o título da Champions na França.

Ao fim dos aplausos, o cinegrafista responsável por registrar a cena logo voltou sua câmera para Marcus Thuram, atacante francês que esteve em campo no último sábado pela Inter de Milão. Seu rosto foi de poucos amigos, não aplaudindo os companheiros de time que foram campeões pelo PSG. Benjamin Pavard, por sua vez, não foi filmado.

Ainda no seu discurso, porém, Deschamps reforçou que só o fato de chegar a uma final de Champions League é uma conquista e tanto, valorizando os trabalhos dos jogadores da França, Thuram e Pavard, pela Inter de Milão ao longo da temporada.

— Esse é o mais alto nível do futebol mundial, e apesar de todos quererem ganhar, nem sempre isso acontece — completou.

Mbappé não demonstrou estranheza com título do PSG

Mbappé e Lucas Hernández pela seleção da França (Foto: Reprodução/FFF TV)

Rosto do Paris Saint-Germain nas últimas temporadas, Kylian Mbappé deixou o clube no início da temporada com destino ao Real Madrid. Mesmo tentando várias vezes, o francês não conseguiu levar o PSG ao tão sonhado título da Champions League. Depois da conquista de sábado, muitos torcedores o provocaram, querendo "estar em sua casa" para ver sua reação.

Fato é que Mbappé demonstrou tranquilidade ao longo de todo o discurso documentado sobre os campeões da Champions pelo PSG. O atacante, inclusive, foi visto dando risadas ao lado de Ousmane Dembélé e Lucas Hernández.

