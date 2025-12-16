menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Mbappé derrota PSG na Justiça, e craque irá receber R$ 389 milhões do ex-clube

Atacante venceu o processo que cobrava os salários e bônus atrasados acordados ao término de seu contrato

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
11:48
FBL-FRA-CUP-LYON-PSG
imagem cameraMbappé comemora vitória do PSG (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A disputa judicial envolvendo Kylian Mbappé e o PSG ganhou um novo capítulo nesta terça-feira. O Tribunal Trabalhista de Paris decidiu favorável ao atacante do Real Madrid e ordenou que o clube francês pague 60 milhões de euros (cerca de 389 milhões, na cotação atual) ao craque.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mbappé entrou na Justiça contra sua ex-equipe reivindicando salários e bônus atrasado s​​referentes ao fim de seu contrato com o PSG. O Tribunal ainda anunciou a execução provisória da sentença - o que significa que os franceses deverão quitar o débito assim que receberem a decisão. No entanto, o clube pode recorrer.

continua após a publicidade

Uma das advogadas do atacante do Real Madrid declarou se tratar de uma vitória a decisão divulgada nesta quinta-feira.

— É uma vitória — declarou Frédérique Cassereau.

No entanto, embora tenha vencido a ação contra o PSG, Mbappé não irá receber o valor que pediu inicialmente. O atacante acionou o clube francês exigindo uma indenização de 263 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bi) pelos danos sofridos após sua saída em 2024, quando decidiu rumar ao Real Madrid. A defesa do francês cobrava principalmente por demissão injusta, assédio psicológico e quebra de contrato. Além disso, também queria o não pagamento de 55 milhões de euros em salários e bônus.

O PSG contra-atacou, exigindo € 440 milhões (€ 20 milhões por danos à reputação, € 60 milhões por má-fé na execução de um acordo datado de agosto de 2023, € 180 milhões por ocultação deste acordo e € 180 milhões por oportunidades perdidas de transferência do jogador). A reivindicação foi, em última instância, rejeitada. Em comunicado, o clube parisiense desejou ao jogador "tudo de bom para o resto da sua carreira".

continua após a publicidade

Veja as cobranças de Mbappé ao PSG

    1.
  1. 6,25 milhões de euros a título de indenizações pela requalificação dos contratos de trabalho a termo (CDD) em contratos por tempo indeterminado (CDI)
    2. 2.
  2. 13,65 milhões a título de indenizações compensatórias de aviso prévio
    3. 3.
  3. 25,7 milhões de euros em indenizações legais de despedimento
    4. 4.
  4. 44,6 milhões de euros por despedimento sem justa causa
    5. 5.
  5. 40,4 milhões de euros de prêmio de assinatura (incluindo os dias de férias)
    6. 6.
  6. 19 milhões de euros de diferenças salariais e férias referentes aos meses de abril a junho de 2024
    7. 7.
  7. 1,65 milhão de euros de prêmio de ética
    8. 8.
  8. 37,5 milhões de euros por trabalho dissimulado
    9. 9.
  9. 37,5 milhões de euros por assédio moral
    10. 10.
  10. 18,75 milhões de euros por execução desleal do contrato de trabalho
    11. 11.
  11. 18,75 milhões de euros por violação da obrigação de segurança

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias