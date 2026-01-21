Dembélé, atual Bola de Ouro, tem entrave na renovação com PSG

Mesmo com outras renovações encaminhadas, o PSG esbarra em um impasse considerado estratégico para o projeto esportivo: a extensão contratual de Dembélé. Atual vencedor da Bola de Ouro, o atacante já iniciou conversas com o clube, mas as negociações encontram entraves, sobretudo nas exigências financeiras apresentadas por seu estafe.

Os contatos ainda estão em estágio inicial, e tanto o PSG quanto os representantes do jogador demonstram otimismo quanto à possibilidade de acordo. No entanto, informações da imprensa francesa indicam que Dembélé teria solicitado um salário na casa dos 60 milhões de euros por temporada – valor que não foi confirmado oficialmente por nenhuma das partes. O cenário indica uma negociação longa, com análise minuciosa de cada cláusula, e sem expectativa de desfecho antes do fim da temporada.

Internamente, o clube mantém a linha adotada nas recentes renovações de elenco. A política é evitar contratos com valores fixos elevados, priorizando salários-base mais modestos, acrescidos de bônus por desempenho individual e coletivo, além de metas relacionadas a partidas disputadas. Esse modelo, que vem sendo aplicado com sucesso em outras extensões, entrou em choque com o pedido de reajuste substancial apresentado após a conquista da Bola de Ouro.

Ousmane Dembélé em entrevista (Foto: Reprodução/PSG)

Luis Campos e os proprietários catarianos chegaram a avaliar a solicitação, mas não demonstraram disposição para romper o teto estabelecido. Caso nenhuma das partes ceda, o impasse pode se prolongar ao longo dos próximos meses.

– Temos um teto salarial, como todos sabem. Ousmane é uma lenda do clube, eu o adoro como jogador e como pessoa, mas a equipe e o clube vêm antes de tudo – afirmou Al-Khelaifi, em entrevista ao Canal+, ao comentar o tema

Modelo de contrato conversa com nova cultura do PSG

A postura da diretoria reflete a filosofia implementada desde a chegada de Luis Enrique. O PSG busca preservar equilíbrio financeiro e protagonismo coletivo, mesmo diante da valorização de sua principal estrela. A proposta de contrato com forte peso em variáveis é vista como inegociável, enquanto o estafe de Dembélé insiste em um aumento fixo que reconheça o status de melhor jogador do mundo.

O francês, por sua vez, tornou-se o grande símbolo do clube desde que chegou em 2023. Após uma primeira temporada marcada por oscilações, explodiu no último ciclo: foram 51 participações diretas em gols, com 35 bolas na rede e 16 assistências, além de seis títulos conquistados em sete possíveis. A única frustração veio na final do Mundial de Clubes, com derrota para o Chelsea.

Apesar de Dembélé ter guiado o PSG à conquista inédita da Champions League e levantar a Bola de Ouro, a direção mantém o discurso de que nenhum atleta está acima do escudo. A renovação é tratada como prioridade, mas dentro dos limites estabelecidos pelo clube. Enquanto isso, as conversas seguem sem avanços concretos, e o futuro contratual do camisa 10 permanece em aberto.

