Com volta de Estêvão, veja a escalação do Chelsea pela Champions League

Chelsea e Pafos se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pela sétima rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. Com três brasileiros no elenco, o treinador dos Blues, Liam Rosenior, vai para o quarto jogo sob o comando da equipe com todos eles no banco. Do lado do clube do Chipre, David Luiz também começa entre os reservas após se recuperar de uma lesão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Escalação do Chelsea

Jorgensen; Gusto, Badiashile, Fofana e Hato; Reece James e Moisés Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernández, e Alejandro Garnacho; Liam Delap.

Reservas: Sanchez, Acheampong, Chalobah, Cucurella, Emenalo, Andrey Santos, Walsh, George, Estêvão, Jamie Gittens, João Pedro, Marc Guiu.

continua após a publicidade

Escalação do Pafos

Gorter; Sema, Luckassen e Pileas; Bruno, Pêpê, Šunjić e Jajá; Dragomir, Oršić e Anderson

Reservas: Petrou, Michael, David Luiz, Goldar, Quina, Bassouamina, Dimata, Langa, Michael e Fontoura Caldierado.

Como chegam as equipes?

O Chelsea entra em campo buscando garantir uma vaga direta nas oitavas de final ou consolidar sua posição para os playoffs. Os Blues, que estreiam o técnico Liam Rosenior na competição continental, ocupam a zona intermediária da tabela (entre 13º e 14º, com 10 pontos) e vêm embalados por uma vitória sobre o Brentford na Premier League. A equipe defende uma invencibilidade de 17 jogos como mandante em competições europeias.

continua após a publicidade

O Pafos, representante do Chipre, faz uma campanha histórica em sua primeira participação nesta fase da Champions. Com 6 pontos e ocupando a parte inferior da tabela (brigando para entrar no top 24), o time tenta surpreender em Londres para manter vivo o sonho da classificação. A equipe vem de derrota no campeonato local e tem dúvidas na escalação, incluindo a situação do zagueiro brasileiro David Luiz.

Tudo sobre o jogo entre Chelsea x Pafos (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 🆚 Pafos

7ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)

🕴️ Árbitro: Erik Lambrechts

🚩 Assistentes: Jo de Weirdt, Kevin Monteny e Nathan Verboomen (quarto árbitro)

📺 VAR: Carlos del Cerro Grande e Pol van Boekel (AVAR)

Pela Premier League, o Chelsea venceu o Brentford por 2 a 0 (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial