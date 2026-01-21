Com volta de Estêvão, veja a escalação do Chelsea pela Champions League
Blues encaram o Pafos, do Chipre, no Stamford Bridge
Chelsea e Pafos se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pela sétima rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. Com três brasileiros no elenco, o treinador dos Blues, Liam Rosenior, vai para o quarto jogo sob o comando da equipe com todos eles no banco. Do lado do clube do Chipre, David Luiz também começa entre os reservas após se recuperar de uma lesão.
Escalação do Chelsea
Jorgensen; Gusto, Badiashile, Fofana e Hato; Reece James e Moisés Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernández, e Alejandro Garnacho; Liam Delap.
Reservas: Sanchez, Acheampong, Chalobah, Cucurella, Emenalo, Andrey Santos, Walsh, George, Estêvão, Jamie Gittens, João Pedro, Marc Guiu.
Escalação do Pafos
Gorter; Sema, Luckassen e Pileas; Bruno, Pêpê, Šunjić e Jajá; Dragomir, Oršić e Anderson
Reservas: Petrou, Michael, David Luiz, Goldar, Quina, Bassouamina, Dimata, Langa, Michael e Fontoura Caldierado.
Como chegam as equipes?
O Chelsea entra em campo buscando garantir uma vaga direta nas oitavas de final ou consolidar sua posição para os playoffs. Os Blues, que estreiam o técnico Liam Rosenior na competição continental, ocupam a zona intermediária da tabela (entre 13º e 14º, com 10 pontos) e vêm embalados por uma vitória sobre o Brentford na Premier League. A equipe defende uma invencibilidade de 17 jogos como mandante em competições europeias.
O Pafos, representante do Chipre, faz uma campanha histórica em sua primeira participação nesta fase da Champions. Com 6 pontos e ocupando a parte inferior da tabela (brigando para entrar no top 24), o time tenta surpreender em Londres para manter vivo o sonho da classificação. A equipe vem de derrota no campeonato local e tem dúvidas na escalação, incluindo a situação do zagueiro brasileiro David Luiz.
Tudo sobre o jogo entre Chelsea x Pafos (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Pafos
7ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Erik Lambrechts
🚩 Assistentes: Jo de Weirdt, Kevin Monteny e Nathan Verboomen (quarto árbitro)
📺 VAR: Carlos del Cerro Grande e Pol van Boekel (AVAR)
