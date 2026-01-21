Gabriel Jesus faz balanço da carreira na Europa e projeta volta à Seleção: 'Meta'

Protagonista na vitória do Arsenal por 3 a 1 sobre a Inter de Milão, Gabriel Jesus avaliou seu retorno após grave lesão e projetou voltar à Seleção Brasileira. O centroavante espera contribuir com gols e assistências na equipe de Mikel Arteta e buscar uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

- Acho que um sonho para este ano é viver o presente, dia após dia, e ajudar meus companheiros do Arsenal a lutar pelos títulos da temporada, além, é claro, de voltar à Seleção Brasileira. Tenho isso como meta, de ser convocado e chamado pelo Ancelotti. E isso vai depender, é claro, do que eu fizer neste retorno aos gramados.

Em 2025, Gabriel Jesus ficou quase o ano inteiro longe dos gramados por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Desde o retorno aos campos, o atacante atuou em 12 partidas e marcou três gols, sendo dois na Champions League. O atleta não esquece das "dores" e busca voltar ao seu 100% em um futuro próximo.

- Acho que foram muitos momentos marcantes. O primeiro gol, a primeira taça, a primeira convocação para a seleção, que foi consequência do que eu fiz na Europa. Até mesmo as lesões precisam ser lembradas, pois, como já falei diversas vezes, elas me engrandeceram como homem, pai e marido. Me fizeram ver a vida de outra forma, dentro e fora de campo, e espero que elas nunca mais aconteçam. Agora só quero saber, realmente, de recuperar 100% o ritmo e ser mais uma peça na engrenagem do Arsenal, ajudando o clube com novos títulos e conquistas.

Com os dois gols marcados pelo Arsenal na Champions League, Gabriel Jesus se tornou o 5º maior artilheiro brasileiro na competição ao lado de Rodrygo. O centroavante balançou as redes 26 vezes no torneio com as camisas dos Gunners e do Manchester City.

Gabriel Jesus faz balanço de carreira na Inglaterra

Há exatos nove anos, Gabriel Jesus fazia sua estreia com a camisa do Manchester City contra o Tottenham, pela Premier League. O jogador relembrou o período de quase uma década em que está na Inglaterra e na Europa.

- "Eu lembro como se fosse hoje minha chegada ao City. Era muito novo ainda, mas cheio de sonhos e perspectivas. Eu não poderia imaginar chegar onde cheguei, acumulando recordes, tantas conquistas e duas Copas do Mundo. Sou realizado por todo esse período na Europa e por ter convivido com tanta gente boa, com profissionais que me deram suporte de chegar onde eu cheguei; sem esquecer, é claro, primeiramente de Deus, e de todo o suporte da minha família, da minha esposa e, posteriormente, com a chegada dos meus filhos, em que minha vida também se transformou.

Com 77 gols na Premier League, Gabriel Jesus é o segundo brasileiro com mais gols na história do Campeonato Inglês. O centroavante está atrás apenas de Roberto Firmino, que balançou as redes 82 vezes pelo Liverpool.

