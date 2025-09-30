Deco ataca o Athletic Bilbao e afirma: ‘Não é exemplo de nada’

O diretor esportivo do Barcelona, Deco, concedeu entrevista nesta terça-feira (30) ao jornal Mundo Deportivo, e abordou diversos temas. Em um deles, o ex-jogador teceu críticas ao Athletic Bilbao sobre o caso da transferência que não ocorreu de Nico Williams. Além disso, o dirigente fez comentários sobre a situação do goleiro Marc-André ter Stegen.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Críticas ao Athletic Club

Deco atacou o Athletic Bilbao por ter consultado La Liga sobre as contas do clube catalão no contexto do fair play financeiro, relacionado a especulações Nico Williams. Além disso, o diretor esportivo defendeu a postura do Barcelona, afirmando que a iniciativa de negociação partiu do agente do atleta, e não do clube.

continua após a publicidade

— O Bilbao não é nenhum exemplo de nada neste sentido. Nós não fomos buscar o jogador deles nem fomos atrás dele. Têm que se preocupar com o agente (Félix Tainta) que veio ao Barça várias vezes oferecer o jogador.

— Se um jogador nosso dá autorização a seu agente para falar com outros times, nós não podemos nos irritar com os outros por isto. A situação foi fácil. O agente nos procurou, nos procurou, não aconteceu e devemos seguir adiante com outros temas mais importantes.

continua após a publicidade

Nico Williams, jogador do Athletic Bilbao (Foto: Reprodução)

Situação de Ter Stegen

Outro assunto tratado na entrevista foi a situação do goleiro Marc-André ter Stegen, que se recupera de lesão. Deco afirmou que o goleiro estaria jogando se estivesse disponível, mas em seguida disse que o clube não tem planos imediatos para ele.

— Se Ter Stegen estivesse disponível, certamente estaria jogando agora. Em nossos planos, agora não há nada de Marc — afirmou Deco.

O dirigente ainda comentou sobre o jogador por utilizar as redes sociais para anunciar que ficaria apenas três meses afastado devido à lesão nas costas. Ele sugeriu que a informação não deveria ter sido tornada pública pelo atleta.

— O jogador é livre para fazer suas declarações, para talvez explicar seus temas pessoais e nós não temos nenhum regulamento claro para dizer que não pode fazer isto. Instagram hoje se tornou algo bastante complicado segundo minha opinião, às vezes os jogadores tornam públicas coisas que deveriam ser internas, mas cada um é livre e não há nenhuma polêmica neste sentido — finalizou Deco.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.