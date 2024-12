Decisão judicial pode fazer Barcelona perder astro em janeiro

O Barcelona teve uma medida cautelar negada na justiça nesta sexta-feira (27), em uma ação para registrar o meia Dani Olmo e reverter medida da La Liga por descumprimento de Fair Play Financeiro. Como resultado, o clube catalão lançará um novo processo contra a organizadora do Campeonato Espanhol em um Tribunal de Primeira Instância na próxima segunda-feira (30).

Se não conseguirem registrá-lo, o jogador não poderá jogar pelo Barcelona a partir de 1º de janeiro. Destaque da última Eurocopa com a camisa da Espanha, Dani Olmo chegou por 55 milhões de euros (R$ 340 milhões) em agosto. Em decorrência dos problemas financeiros, o clube não conseguiu cumprir o teto salarial da La Liga, e o espanhol pode sair de graça na janela de transferências.

Dani Olmo conseguiu uma liberação especial para jogar devido à saída de Andreas Christensen, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e precisou se ausentar por alguns meses.

Como Dani Olmo entrou em campo pelo Barcelona?

O Barcelona usou um artigo das regras orçamentárias da La Liga, referente a casos de lesão prolongada de um jogador, e conseguiu destinar 80% do salário do defensor dinamarquês para registrar o novo reforço. Entretanto, a determinação só era válida para a primeira metade do Campeonato Espanhol, ou seja, até o final de 2024.

Inclusive, os problemas financeiros do Barcelona foram um dos motivos para Vitor Roque deixar os catalães e reforçar o Real Betis. O prazo para que Olmo seja inscrito e continue na disputa do Espanhol termina no dia 31 de dezembro.

Na carreira, o jogador já defendeu o próprio Barça, nas divisões de base, mas a profissionalização só veio no Dinamo Zagreb, da Croácia. Aos 26 anos, o camisa 10 disputou 11 partidas pela La Liga e marcou 5 gols.