José Mourinho se envolveu em mais uma polêmica ao criticar o Campeonato Turco, após vitória por 3 a 2 do Fenerbahçe, e irritou famoso torcedor do clube turco. A declaração do português foi compartilhada, nesta segunda-feira (13), depois do duelo válido pela 19ª rodada da Super Lig contra o Konyaspor. Em suas redes sociais, o cantor Fettah Can pediu a demissão do treinador e reclamou sobre a situação da equipe.

Entenda a nova polêmica

José Mourinho, técnico do Fenerbahçe, criticou a qualidade do futebol na liga turca após a vitória de sua equipe contra o Konyaspor por 2 a 3, em uma partida desta segunda-feira (13). O técnico português elogiou o Konyaspor, chamando-o de "bom time", mas afirmou que algumas partidas parecem estar "escritas de antemão", ao levantar questões sobre a integridade do campeonato.

Mourinho destacou que, apesar da vitória, é lamentável que nem todas as partidas no Campeonato Turco sejam disputadas em condições normais e competitivas. A posição do Fenerbahçe na tabela, como segundo colocado e a oito pontos do líder Galatasaray, adiciona tensão à situação. O treinador português sugeriu que a classificação poderia ser diferente se todas as partidas fossem disputadas justamente, o que questiona a integridade de algumas partidas.

- É uma pena que no Campeonato Turco nem sempre haja partidas decentes. Porque a história de algumas partidas está escrita de antemão - declarou o treinador.

A reação às declarações de Mourinho não se fez esperar. Fettah Can, um dos cantores mais famosos da Turquia e declarado fã do Fenerbahçe, usou as redes sociais para expressar sua frustração sobre a situação da equipe e o trabalho do português.

O cantor turco publicou inicialmente um comentário pedindo a demissão de Mourinho, além de criticar a direção do clube por permitir um futebol "desprezível". Após a repercussão negativa, Can substituiu o tweet original por uma mensagem que pedia ao técnico do Fenerbahçe que "fizesse as malas e fosse embora", em uma tentativa de amenizar o tom de sua crítica inicial.

José Mourinho de volta na Premier League?

Atualmente, o Fenerbahçe soma oito pontos em seis jogos na Fase de Liga da Europa League: foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas, que até o momento estão dando a classificação aos playoffs das oitavas de final. Porém, segundo publicação do jornal "The Guardian", da Inglaterra, em novembro, Mourinho está insatisfeito com o trabalho na Turquia.

O diário afirma que o português estaria almejando um retorno ao futebol inglês, e já teria escolhido o clube que planeja treinar: o Newcastle, atual 12º colocado na Premier League. O baixo sucesso na atual temporada pressiona os Magpies pela ruptura com o treinador Eddie Howe.

Após trabalhos em Chelsea, Manchester United e Tottenham, Mourinho enxerga o Newcastle como a "melhor chance" de retornar ao futebol inglês.

