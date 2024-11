A Argentina está pronta e escalada para o penúltimo jogo da temporada. O técnico Lionel Scaloni confirmou a escalação da seleção argentina para encarar o Paraguai nesta quinta-feira, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 - competição da qual é líder, com 22 pontos em dez jogos. Emiliano Martínez retorna ao gol, após suspensão.

continua após a publicidade

➡️Messi responde se jogará a Copa do Mundo de 2026

A principal novidade da Argentina é o retorno do goleiro Emiliano Martínez. O jogador já cumpriu suspensão e começará jogando. Lionel Messi também está nosonze inicial, ao lado de Lautaro Martínez e Julián Álvarez.

A escalação da Argentina que começa a partida em Assunção é: Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Messi, Lautaro e Julián Álvarez.

continua após a publicidade

Os atuais campeões do mundo vão a campo embalados pela goleada por 6 a 0 contra a Bolívia na última rodada. No primeiro turno, a Argentina bateu o Paraguai por 1 a 0 jogando no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Messi atuando pela Argentina nas Eliminatórias (Foto: JUAN BARRETO / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional