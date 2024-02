Rafael Leão provavelmente não seguirá no Milan a partir do verão europeu. Segundo o portal Foot Mercato, o atacante português acredita que seu ciclo com os rossoneri está se encerrando e deve buscar um novo clube a partir do final da temporada atual. Em cinco anos no clube, o camisa dez foi peça importantíssima no título italiano em 21/22, que encerrou um jejum de dez anos do Milan na competição.